Les restes de tonte et feuilles mortes progressivement interdits dans les déchèteries de la métropole de Lyon

Le dépôt de restes de tonte et de feuilles mortes sera progressivement interdit dans les déchèteries de la métropole de Lyon.

Dans le cadre de son schéma directeur des déchets, la Métropole de Lyon va progressivement interdire le dépôt de feuilles mortes et restes de tonte dans ses déchèteries à partir de la fin de l'année a appris Lyon Capitale, confirmant une information du Progrès. L'objectif de la collectivité écologiste est d'atteindre 60 % de déchets organiques valorisés à horizon 2030.

Inciter les habitants à valoriser leur déchets

"Le flux des déchets verts est un des flux les plus importants réceptionnés dans les déchèteries métropolitaines, qui sont quasiment toutes saturées", expliquent les services de la Métropole. L'objectif de cette mesure est d'inciter les habitants métropolitains à valoriser leur déchets verts directement chez eux, notamment les compostant.

"La démarche va consister à proposer d'ici la fin de cette année et début 2024 aux habitants qui apportent aujourd'hui tonte et feuille en déchèterie une information sur le jardiner autrement", ajoute la Métropole de Lyon qui précise que l'interdiction ne sera pas brutale et se mettra en place "progressivement". A noter également que les branchages continueront d'être acceptés.