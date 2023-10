Alors que le mont Blanc mesurait 4807,81mètres en 2021, il mesure désormais 4805,59 mètres. Une baisse de 2,22 mètres mesurée lors d'une expédition en septembre dernier.

C'est une mesure qui était attendue. Et qui a été révélée ce jeudi matin à Chamonix, au pied de la mythique montagne. A combien s'élevait le toit de l'Europe, le sommet du mont Blanc ? Après une expédition menée en septembre dernier, un cortège de géomètres-expert a mesuré l'altitude du mont Blanc à 4805,59 m. Soit une baisse de 2,22 mètres par rapport à la précédente mesure de 2021.

Depuis 2001, les géomètres experts de Haute-Savoie, mesurent tous les deux ans le sommet du mont Blanc, au cours d'une grande expédition. L'ascension, organisée du 14 au 16 septembre 2023 a mobilisé cette année 22 personnes, dont 7 guides. A l'occasion de cette 12e mesure, Martin Fourcade, l'ancien champion de biathlon a participé à l'expédition, devenant le parrain de cette mesure 2023.

"Une vraie préparation physique"

"Beaucoup de personnes présentes dans l'expédition n'avaient jamais fait d'alpinisme" explique Denis Borrel, géomètres experts en charge de l'expédition. "On a eu de nombreuses candidatures pour participer au projet mais on a dû sélectionner les candidats en fonction de leur capacité physique et de leur expérience en alpinisme". Après un séjour de trois jours en Suisse pour s'acclimater à l'altitude et la mise en place d'une vraie préparation physique, le petit groupe est parti à l'ascension du sommet des Alpes, transportant au total plus de 10 kilos de matériel.

Pour la première fois de l'histoire un drone a été déployé pour permettre une modélisation plus précise du sommet. "Au total, on est resté environ 2h30 au sommet pour y effectuer toutes les mesures" poursuit Denis Borrel, qui se présente comme "une sentinelle de l'environnement".

"Un changement incroyable en deux ans"

"Cette mesure à un très fort impact psychologique" juge-t-il. "C'est le toit de l'Europe, un sommet connu dans le monde entier. Le voir perdre des centimètres est quelque chose qui marque le grand public". Le sommet du mont Blanc, en perpétuel mouvement, aussi bien verticalement qu'horizontalement, est un bon indicateur des effets du dérèglement climatique sur la nature. Si cette année le chiffre est en net recul, sur le terrain aussi, l'expédition a été confrontée à de nouvelles difficultés. "Visuellement aussi on a observé au cours de l'ascension un changement incroyable en deux ans. Le glacier de Tête Rousse par exemple, il fond de plus en plus" complète Denis Borrel.

Evolution des mesures d'altitude du mont Blanc (par les géomètres experts de haute-Savoie)

"Sur l'arête des Bosses, tout proche du sommet, avant il y avait au moins 40 cm de neige qui recouvrait la glace. En septembre on marchait quasiment sur la glace, ce qui a compliqué notre expédition car on a eu besoin d'utiliser des crampons." "Il y a vraiment une grosse différence par rapport à 2021" observe le géomètre-expert qui a participé à 4 expéditions au sommet.

"Ce chiffre n'est pas l'indicateur de quelque chose, mais il est simplement là pour montrer comment la montagne vit, comment elle respire" tempère toutefois Jean-Marc Peillex, maire de Saint-Gervais-les-Bains présent ce jeudi à Chamonix. "Nous ne sommes par des experts du climat, on est là simplement pour apporter cette mesure, on laisse aux scientifiques le soin d'en tirer des conclusions" conclut Denis Borrel. Depuis 2001, le toit de l'Europe a perdu quasiment 5 mètres de hauteur.