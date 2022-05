Dès lundi, vous pourrez utiliser la CB comme titre de transport dans les TCL

Dès ce lundi 30 mai, il sera possible sur l'ensemble du réseau TCL, à Lyon, d'utiliser une carte bancaire sans contact comme titre de transport.

Le Sytral lance le service "TCL Carte Bancaire". "Avant la refonte complète du système de billettique, SYTRAL Mobilités franchit une étape majeure en déployant sur l’ensemble du réseau TCL, un nouveau service connecté et innovant qui permet d’utiliser une carte bancaire sans contact comme titre de transport", explique le Sytral.



Il sera possible, dès lundi 30 mai, de payer par carte bancaire à bord dans les bus et les tramways. Pour les métros et les funiculaires, un boîtier rouge sera disponible à l'entrée des stations.

Les tarifs seront les mêmes qu'aux bornes, soit 1,90 euros pour un titre de transport d'1 heure sur le réseau. Le plafond journalier sera à 6 euros, l'équivalent du prix du ticket journée en bornes.

Ainsi, "les voyageurs présentent leur carte de paiement dotée de la technologie sans contact sur le valideur pour procéder à l’achat. Une fois le paiement accepté, la carte de paiement se substitue au titre de transport", expliquait le Sytral il y a quelques semaines en présentation du dispositif.

En cas de contrôle, la carte de paiement fait office de justificatif. A la fin de la journée, le prélèvement du montant des voyages effectués se fait directement sur le compte bancaire de l’usager.