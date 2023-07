Les bus SNCF de nouveau arrêtés à Lyon par "sécurité" ce mardi soir

Comme lundi 3 juillet, aucun autocar TER de la SNCF ne circulera après 19h30 à Lyon et Saint-Étienne ce mardi 4 juillet.

Malgré deux dernières soirées plus calmes au niveau des émeutes urbaines, la SNCF a préféré ne pas prendre de risque en limitant une nouvelle fois la circulation de ses bus TER à 19h30. Passé cet horaire, le service sera interrompu à Lyon et Saint-Étienne ce mardi 4 juillet. Une mesure similaire avait déjà été prise lundi soir.

🔴 Par mesure de sécurité, de nouveau aujourd'hui mardi 4 juillet, aucun car TER ne circulera dans les périmètres de Lyon et Saint-Étienne à partir de 19h30. — SNCF TER AURA (@SNCFTERAURA) July 4, 2023

Toujours du côté des transports, les TCL ont quant à eux décidé de revoir une nouvelle fois leur offre pour éviter d’éventuels dégâts sur leurs équipements. L’arrêt des bus et tramways dans la métropole de Lyon a toutefois été repoussé à 22 heures, contre 21 heures lundi soir et 20 heures vendredi, samedi et dimanche.

