Lyon : top départ de la 19e édition des Nuits Sonores, ce qu’il faut savoir 

À partir de ce mercredi 16 heures, le festival de musique électronique Nuits Sonores reprend ses quartiers aux usines Fagor Brandt et à la Sucrière. Au programme de cette 19e édition, 5 jours, 4 nuits de festivités et une centaine d’artistes pour accompagner la transition de l’événement en "festival de jour", l’accent étant désormais mis sur les concerts en journée.

À la fin du mois de mai à Lyon, le week-end de l’Ascension est généralement l’occasion pour de nombreux lyonnais de renouer avec un événement phare de la ville, les Nuits Sonores. Mis à mal par la crise sanitaire lors des deux dernières années et contraint de décaler son organisation durant l’été, le festival qui fait bouger depuis près de 20 ans les amateurs de musique électronique renoue ce mercredi à partir de 16 heures avec ses habitués, mais casse ses habitudes en prenant un nouveau virage.

À la veille de son vingtième anniversaire, l’événement monté par l’association Arty Farty aspire à une certaine décroissance. "La difficulté avec la taille qu’avais pris le festival c’est qu’on ne maîtrisait plus certains aspects liés aux nuisances sonores et à la capacité d’acceptation des riverains. On a 20 ans, on devient plus responsables", nous confiait en souriant Pierre-Marie Oullion, le directeur artistique des Nuits Sonores lors de la présentation de cette édition.

"On veut faire du qualitatif et pas du quantitatif et si on trouve un équilibre la-dedans, ce que l’on cherche, on aura un festival qui sera bien à sa place", Pierre-Marie Oullion, directeur artistique des Nuits-Sonores

Les organisateurs ont donc profité du temps offert par la pandémie pour se "réinventer et réformer Nuits Sonores". La mouture présentée cette semaine n’est "pas encore complètement aboutie", mais elle livre déjà les grandes lignes de l’avenir de l’événement en mettant au coeur de son organisation "la formation" (avec les Nuits sonores laborieux organisés à Heat), "la scène locale" et en devenant "un festival de jour".

Réorienter le festival sur les journées

Trois mots qui résonnent étrangement lorsqu’ils sont accolés à Nuits Sonores, mais que les organisateurs assument pleinement. "Depuis maintenant huit ou neuf ans et la réussite du programme "A Day with" on voit que la journée était très sollicitée par le public. C’est un temps intéressant pour nous afin de retrouver une expérience artistique différente. La question du live devenait complexe ces dernières années, un live, un concert à 3 heures du matin on ne se le permettait pas. C’est un choix en germe depuis de nombreuses années et revenir en journée va nous permettre de proposer plus de live".

"La question du live devenait complexe ces dernières années, un live, un concert à 3 heures du matin on ne se le permettait pas", Pierre-Marie Oullion, directeur artistique des Nuits-Sonores

Les "Nuits" ne sont pas pour autant abandonnées, en atteste les quatre soirées au programme de cette édition, seulement l’accent est désormais mis sur les journées de 16 heures à minuit. Première conséquence de ce virage, les "Days" quittent la Sucrière et prennent la place des "Nuits" au sein des immenses Usines Fagor Brandt.

La décroissance souhaitée par l’organisation se retrouve aussi dans la programmation. Si les artistes internationaux font bien leur retour à Nuits Sonores du 25 au 29 mai, la mise en lumière de la scène locale, entamée en 2021, se poursuit. "Elle est représentée de manière massive avec des espaces de choix, ils ne sont pas relégués au second plan", assure Pierre-Marie Oullion comme l’illustre le choix de confier le lancement des Nuits à la Brondillante Lala &ce, qui a été chargée de penser toute la programmation, de la Nuit 1, ce mercredi soir. Une sacrée marque de confiance.

Tour d’horizon de la programmation :

Days - anciennes usines Fagor-Brandt

Désormais les "Jours" des Nuits Sonores se dérouleront aux anciennes Usines Fagor Brandt. (Crédit Brice Robert)

Day 1

Amélie Lens - Belgique ( Dj set) ; Teto Preto - Brésil (Live) ; Gabber Modus Operandi - Indonésie (Live) ; Kink B2B Bawrut - Bulgarie/Espagne (hybride live) ; Bernadette - France/Lyon (Dj set) ; Alex Autajon - France/Lyon (Dj set) ; Mc Carol - Brésil (Dj set).

Day 2 / Complet

Lous and the Yakuza - Belgique (live) ; Folamour - France/Lyon (show audio-visuel) ; VTSS - Allemagne (Dj set) ; Mall Grab - Angleterre (Dj set) ; LB Aka Labat - France/Lyon (live).

Day 3/ Complet

Kittin & the Hacker - France/Grenoble (live) ; Boy harsher - États-Unis (live) ; Daniel Avery - Angleterre (live) ; Para One - France (live) ; Meuko! Meuko! - Taiwan (live audio-visuel) ; Tzusing - Chine (dj set) ; Sounds of la cave - France/Lyon (Dj set).

Day 4 / Complet

Bicep - Angleterre (live) ; Mainline magic orchestra - Espagne (live) ; Ceephax Acid Crew & the C-Men - Angleterre (live audio-visuel), Fasme & Syntonie - France/Nantes (live audio-visuel) ; Yung Singh - Angleterre ( Dj set) ; Saku Sahara - France/Lyon (Dj set).

Closing Day - dimanche 29 - Heat / Complet

Louis Romeo ; Sacha Mambo ; Trepanado ; Tauceti b2b Vel ; Glitter55 b2b Deena Abdelwahed ...

Nuit - La Sucrière & le Sucre

Pour les Nuits, les organisateurs ont décidé de donner carte blanche à quatre artistes pour composer la programmation de leur nuit de 23 à 5 heures du matin. Un concept auparavant appliquer sur les journées.

Désormais les Nuits du festival Nuits Sonores, de 23 à 5 heures du matin, se dérouleront à la Sucrière à Confluence. © Tim Douet

A Night with Lala &Ce et … / Complet

Bamao Yendé - France (Dj set) ; La Fève - France (live) ; Midas The Jagaban - Angleterre (live) ; Oklou - France (live) ; Le Diouck - France (live) ; Low Jack B2B Brodinski - France (Dj set).

A Night with Dj Harvey et …

Thunder Tillman - Suède (live) ; Peaking Lights - États-Unis (live) ; Moritz Von Oswald - Suède (live).

A Night with Helena Hauff et … / Complet

Dj Stingray 313 B2B Marcel Dettmann - Allemagne (Dj set) ; Helena Hauff - Allemagne (Dj set) ; Actress - Angleterre (live audio-visuel) ; Umwelt - France/Lyon (live) ; Galaxian - Écosse (live).

A Night with Honey Dijon et … / Complet

Vanille - Angleterre (Dj set) ; Floorplan Aka Lyric & Robert Hood - États-Unis (Dj set) ; Luke Solomon - Angleterre (Dj set) ; Kiddy Smile - France ; Cakes Da Killa - États-Unis (live).

