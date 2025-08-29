"Investir dans la jeunesse" : l’appel de l’opposition pour la rentrée à Lyon

À l’occasion de la rentrée, Béatrice de Montille, conseillère municipale d’opposition, alerte sur la baisse du nombre d’élèves et appelle la Ville de Lyon à engager un véritable plan en faveur de la jeunesse.

La rentrée des classes, moment toujours attendu par les familles, s’accompagne cette année d’une alerte politique à Lyon. Dans un communiqué de presse, Béatrice de Montille, conseillère municipale d'opposition (LR) pointe une réalité préoccupante : la diminution régulière du nombre d’élèves, entraînant des fermetures de classes. Si ni la Ville ni le rectorat n'ont été en mesure pour l'heure de communiquer sur le nombre de fermetures de classes à Lyon pour cette rentrée 2025, le solde devrait de nouveau être négatif cette année après la fermeture de 18 classes en maternelle et primaire l'année dernière.

Une tendance, qui selon Béatrice de Montille, traduit un exode croissant de familles vers les communes voisines, face aux difficultés de logement, de mobilité, mais aussi à la montée des incivilités. "Chaque fermeture de classe n’est pas qu’un chiffre dans un tableau, c’est un quartier qui perd de son dynamisme", insiste-t-elle, appelant à préserver un maillage scolaire de proximité.

Pour répondre aux besoins, l’élue d’opposition avance plusieurs pistes : faire du périscolaire un levier éducatif en développant l’aide aux devoirs, la lecture ou la prévention numérique ; améliorer les cantines scolaires avec davantage de produits bio et locaux ; et investir dans les équipements sportifs, culturels et associatifs afin de favoriser l’épanouissement des jeunes Lyonnais.

À travers ces propositions, Béatrice de Montille critique le slogan de la majorité écologiste, "une ville à hauteur d’enfant", qu’elle juge démenti par la réalité du terrain. Elle appelle à un effort budgétaire massif en faveur de l’éducation - alors que l'éducation est déjà le premier budget de la municipalité- , de la culture et du sport, estimant que "l’avenir de Lyon se joue dès maintenant dans les salles de classe et les lieux de vie de quartier".