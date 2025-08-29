Parilly : la Métropole de Lyon investit 3,7 millions d'euros pour retrouver le haut niveau

Après dix mois de travaux, la Métropole de Lyon a inauguré jeudi 28 août le stade d’athlétisme de Parilly, modernisé pour accueillir scolaires, clubs et compétitions de haut niveau. Un investissement de 3,7 millions d’euros pour redonner vie à un site emblématique du sport lyonnais.

Construit au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le stade d’athlétisme du parc de Parilly avait bien besoin d'un petit coup de neuf. S'il avait accueilli par le passé des rendez-vous d’envergure, comme les championnats du monde handisport en 2013 ou vétérans en 2015, l’équipement, vieillissant, nécessitait une profonde rénovation pour répondre aux standards actuels et rester accessible à tous.

La Métropole de Lyon a donc engagé en octobre 2024 un chantier d’ampleur, achevé cet été. Au programme : rénovation complète de la piste et des aires de saut et de lancer, mise aux normes des tribunes (1 300 places) et des vestiaires, amélioration de l’accessibilité aux personnes en situation de handicap, modernisation de l’éclairage et création d’espaces annexes (salle de réunion, parvis pour les événements associatifs). Un système de drainage et d’arrosage de la pelouse centrale a également été repensé, tandis que des capteurs ont été intégrés à la piste pour la rendre "connectée".

3,7 millions de travaux

Le chantier, d'un budget global de 3,7 millions d'euros, a bénéficié d’aides de l’État (360 000 €) et de la Région (300 000 €). A noter que l’athlète lyonnaise Mélina Robert-Michon a été associée à la réflexion sur la conception des nouveaux équipements.

Avec ses huit couloirs de 400 m, ses zones de sauts et de lancers, le stade est désormais taillé pour accueillir de nouveau des compétitions nationales et internationales. Mais il restera aussi un lieu de pratique quotidienne : plus de 280 000 collégiens y effectuent chaque année leurs cours d’EPS, et de nombreux clubs métropolitains profiteront des installations rénovées.

"Cet investissement vise autant l’excellence sportive que l’accessibilité au plus grand nombre", souligne la Métropole dans son communiqué, qui entend ainsi, à travers ces travaux, renforcer la place de Lyon parmi les grandes métropoles françaises de l’athlétisme.