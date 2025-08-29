Saint-Didier-au-Mont-d'Or : l'acheteur LeBonCoin s'enfuit avec la trottinette

L’auteur du vol a été interpellé par les gendarmes.

Un individu a volé une trottinette lors d'une transaction LeBonCoin à Saint-Didier-au-Mont-d'Or.

Le 10 août dernier, une personne qui souhaitait vendre sa trottinette électrique sur un site de petites annonces entre particuliers a été contacté par un potentiel acheteur pour convenir d'un rendez-vous.

Ce dernier était fixé dans le centre de Saint-Didier-au-Mont-d'Or. A l'heure convenue, un mineur se présente et indique qu'il souhaite essayer la trottinette. La victime, rassurée par le prétendue présence du père de l'acheteur sur l'application, laisse l'individu essayer le véhicule.

Ce dernier s'enfuit alors avec l'engin. La victime alerte alors la gendarmerie et dépose plainte. Le voleur est identifié et interpellé à son domicile. Les gendarmes ont également interpellé un deuxième mineur qui détenait la trottinette.

Ils ont reconnu les faits et ont été jugés.