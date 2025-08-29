Bonne nouvelle pour les automobilistes : la Métropole de Lyon a rouvert ce jeudi après-midi le boulevard du Valvert dans les deux sens de circulation, alors que la fermeture devait initialement durer jusqu’au 12 septembre.

Dans le cadre de l’aménagement de la Voie Lyonnaise n°8, l’axe avait été placé en sens unique vers Lyon, la direction de Charbonnières-les-Bains étant fermée depuis plusieurs semaines. Et devait initialement le rester jusqu'au 12 septembre. La réouverture intervient donc avec anticipation, ce qui devrait faciliter les déplacements dans ce secteur de la métropole de Lyon.

Mais si la circulation est de nouveau possible, les travaux ne sont toutefois pas terminés : les opérations de revêtement et l’installation d’un muret séparateur se poursuivront de nuit, du 1er au 12 septembre, entre 20 h et 6 h, entraînant des fermetures ponctuelles en direction de l’A6.

Avec cette réouverture, le couloir de bus de l’avenue de la République à Tassin-la-Demi-Lune redevient entièrement réservé aux transports en commun.