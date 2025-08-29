Actualité
Photo by Idriss Bigou-Gilles / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Rhône : plusieurs routes départementales en travaux début septembre

  • par La Rédaction

    • Du 1er au 7 septembre, le Département du Rhône engage une série de chantiers sur plusieurs routes, notamment à Vaugneray, Pollionnay, Yzeron, Brindas ou encore Brullioles.

    Traversées effondrées, drains sous chaussée, protections de parapet ou encore travaux d’enrochement : les opérations vont se multiplier dès lundi prochain sur les routes départementales dans le Rhône.

    La circulation sera le plus souvent alternée pendant un à deux jours, mais certaines routes seront barrées entre 7h30 et 16h30, comme la RD81 à Brullioles et Courzieu, ou la RD636 à Brussieu.

    Le montant des travaux varie selon les sites, de 4 100 € à plus de 16 000 €, pour un total de plusieurs dizaines de milliers d’euros. Le Département rappelle que ces interventions sont indispensables pour garantir la sécurité des usagers et maintenir un réseau routier en état sur l’ensemble du territoire rhodanien.

