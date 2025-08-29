La Métropole de Lyon lance son "Plan Chaleur" pour affronter les canicules

À la suite de sa Convention Métropolitaine pour le Climat, la Métropole de Lyon a annoncé la préparation d’un Plan Chaleur, première déclinaison concrète de son futur Plan Climat 2026-2031.

De septembre 2024 à janvier 2025, 105 citoyens représentatifs de la population métropolitaine ont participé à une convention inédite pour réfléchir à l’adaptation au changement climatique. Leurs propositions, regroupées autour de neuf priorités liant justice sociale, santé publique et solidarité, ont nourri la révision du Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET), adopté en juin à l’unanimité en conseil métropolitain.

C’est dans ce cadre que la Métropole a annoncé ce vendredi 29 août la création d’un Plan Chaleur Métropolitain. Élaboré avec les services techniques et les citoyens de la Convention, ce plan doit définir une quinzaine d’actions concrètes pour renforcer la résilience du territoire face aux canicules. Son calendrier prévoit une phase de priorisation dès l’été 2025, un travail d’approfondissement avec les acteurs locaux durant l’automne-hiver, puis le déploiement des premières mesures au printemps 2026.

Parmi les pistes envisagées : la reconduction d’un baromètre des fortes chaleurs afin de mesurer les inégalités d’exposition, l’extension des réseaux de froid renouvelables pour élargir l’accès au confort d’été, ou encore la création d’une réserve citoyenne pour soutenir les personnes vulnérables lors des épisodes extrêmes.

"Notre ambition est claire : protéger la santé des plus fragiles, préserver la qualité de vie de toutes et tous et faire de l’adaptation climatique un engagement partagé au service de l’intérêt général" explique Bruno Bernard dans le communiqué de presse.

La Métropole insiste : l’adaptation climatique doit rimer avec solidarité et équité territoriale, afin que les efforts engagés ne creusent pas davantage les inégalités sociales mais contribuent au contraire à les réduire.