Actualité
Hotel de la Métropole
Hôtel de la Métropole de Lyon © Tim Douet

La Métropole de Lyon lance son "Plan Chaleur" pour affronter les canicules

  • par La Rédaction

    • À la suite de sa Convention Métropolitaine pour le Climat, la Métropole de Lyon a annoncé la préparation d’un Plan Chaleur, première déclinaison concrète de son futur Plan Climat 2026-2031.

    De septembre 2024 à janvier 2025, 105 citoyens représentatifs de la population métropolitaine ont participé à une convention inédite pour réfléchir à l’adaptation au changement climatique. Leurs propositions, regroupées autour de neuf priorités liant justice sociale, santé publique et solidarité, ont nourri la révision du Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET), adopté en juin à l’unanimité en conseil métropolitain.

    A lire aussi : "Tracer un chemin" : comment la convention métropolitaine pour le climat veut transformer la Métropole de Lyon

    C’est dans ce cadre que la Métropole a annoncé ce vendredi 29 août la création d’un Plan Chaleur Métropolitain. Élaboré avec les services techniques et les citoyens de la Convention, ce plan doit définir une quinzaine d’actions concrètes pour renforcer la résilience du territoire face aux canicules. Son calendrier prévoit une phase de priorisation dès l’été 2025, un travail d’approfondissement avec les acteurs locaux durant l’automne-hiver, puis le déploiement des premières mesures au printemps 2026.

    Parmi les pistes envisagées : la reconduction d’un baromètre des fortes chaleurs afin de mesurer les inégalités d’exposition, l’extension des réseaux de froid renouvelables pour élargir l’accès au confort d’été, ou encore la création d’une réserve citoyenne pour soutenir les personnes vulnérables lors des épisodes extrêmes.

    "Notre ambition est claire : protéger la santé des plus fragiles, préserver la qualité de vie de toutes et tous et faire de l’adaptation climatique un engagement partagé au service de l’intérêt général" explique Bruno Bernard dans le communiqué de presse.

    La Métropole insiste : l’adaptation climatique doit rimer avec solidarité et équité territoriale, afin que les efforts engagés ne creusent pas davantage les inégalités sociales mais contribuent au contraire à les réduire.

    à lire également
    Boulevard du Valvert à Tassin : la circulation rétablie dans les deux sens plus tôt que prévu

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Hotel de la Métropole
    La Métropole de Lyon lance son "Plan Chaleur" pour affronter les canicules 19:32
    Boulevard du Valvert à Tassin : la circulation rétablie dans les deux sens plus tôt que prévu 19:08
    Les enfants de l'école Paul Painlevé pendant les activités
    "Investir dans la jeunesse" : l’appel de l’opposition pour la rentrée à Lyon 18:35
    Les élèves du lycée du Docteur Charles Mérieux avant de commencer le bac
    Scanners à l’entrée des lycées en Aura : l’opposition écologiste dénonce de nouveau une "surenchère sécuritaire" 18:04
    Rhône : plusieurs routes départementales en travaux début septembre 17:28
    d'heure en heure
    Parilly : la Métropole de Lyon investit 3,7 millions d'euros pour retrouver le haut niveau 16:50
    Comment l'Académie de Lyon veut faire de la lutte contre le harcèlement l'une de ses priorités pour cette rentrée 2025 16:35
    Centre commercial Part-Dieu
    Lyon : une boutique de prêt-à-porter unique en France ouvre ses portes à la Part-Dieu 16:03
    Lyon : les déchèteries mobiles de retour en septembre avec un nouveau service d'encombrants 15:28
    PAF Police aux frontières
    Lyon : deux voleurs à l'arraché arrêtés par des policiers et gendarmes hors-service 14:49
    Saint-Didier-au-Mont-d'Or : l'acheteur LeBonCoin s'enfuit avec la trottinette 14:20
    Bétis, Salzbourg, Berne : L'OL relativement épargné par le tirage en Ligue Europa 14:07
    école lyon accueil périscolaire
    Vaulx-en-Velin maintient la gratuité des fournitures scolaires malgré un contexte budgétaire tendu 13:27
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut