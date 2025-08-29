A l'occasion de sa conférence de presse de rentrée, l'Académie de Lyon a détaillé les différents enjeux pour l'année scolaire 2025-2026. Parmi lesquels, la lutte contre le harcèlement, après une hausse de 208% des faits signalés.

A quelques jours de la rentrée scolaire, l'Académie de Lyon et sa rectrice, Anne Bisagni-Faure, avaient donné rendez-vous à la presse pour détailler les grandes priorités de cette rentrée 2025. Si la nouvelle rectrice, nommée en mars dernier, a balayé l'ensemble des sujets éducatifs, elle a porté une attention toute particulière aux mesures prises par le rectorat pour "créer un environnement favorable pour rendre l'école protectrice et épanouissante".

Avec notamment la mise en place du service de défense et sécurité académique (SDSA), la rectrice a présenté son plan pour lutter "contre toutes les formes de violence au sein des établissements." "Ce SDSA, qui mobilisera environ 25 personnes au sein de l'Académie, se matérialisera par une chaîne de personnes chargées de la protection des biens et des personnes mais qui sera aussi chargée de la prévention" détaille Anne Bisagni-Faure ce vendredi matin. Sur de nombreux sujets (sécurité, harcèlement, racisme, laïcité), ce nouveau service de défense et sécurité sera au soutien des personnes victimes de violences verbales ou physiques dans le cadre scolaire.

+208% de faits signalés

Autre priorité de l'Académie à l'aube de cette rentrée 2025, la lutte contre le harcèlement. L'année dernière, sur l'Académie de Lyon 890 signalements ont été effectués sur la plateforme "Stop harcèlement", contre seulement 428 l'année précédente (+208%). Des chiffres qui, selon la rectrice académique, démontrent "que l'on prend en compte de plus en plus de situation" et qui témoignent "de ce qui se passe aujourd'hui à l'école". "Sur ces 890 faits, 85% ont été traités positivement en un mois" poursuit-elle, précisant que toutes les écoles, collèges et lycées ont aujourd'hui désigné des personnes ressources sur ces questions là. Au total, sur l'Académie de Lyon, implantée sur les départements du Rhône, de l'Ain et de la Loire, 10 000 personnes ont déjà été formés à la détection du harcèlement.

"Pour cette rentrée 2025, chaque établissement a organisé les choses pour que tous les élèves, mais également les familles, doivent savoir à qui s'adresser s'ils se retrouvent en souffrance un moment dans l'année" poursuit la rectrice. Avant de conclure : "Nous voulons continuer de bâtir une école ambitieuse, protectrice et émancipatrice pour tous les élèves de l'Académie".