L'Olympique Lyonnais connait ses adversaires pour sa phase de poule de la Ligue Europa. Les joueurs de Paulo Fonseca ont été relativement épargnés par le tirage puisqu'ils affronteront le Bétis Séville, Salzbourg ou encore les Youngs Boys de Berne.

Lyon peut se frotter les mains après le tirage au sort de la Ligue Europa effectué ce vendredi à Monaco. Les Rhodaniens ont hérité d'un tirage au sort plutôt abordable, malgré leur présence dans le chapeau 2. Ils affronteront notamment le Betis Séville ou encore les Young Boys de Berne à l'extérieur et recevront Salzbourg, le PAOK Salonique, Bâle et les Go Ahead Eagles.

L'OL sera également opposé au Maccabi Tel Aviv et à Utrecht. La phase de ligue de la C3 débutera le 24 septembre et se terminera le 29 janvier 2026. La finale est prévue le 20 mai 2026 à Istanbul.

Les joueurs de Paulo Fonseca ont notamment évité l'AS Rome, le FC Porto, Fenerbahçe ou encore Bologne. De quoi booster l'ambition lyonnaise dans cette compétition européenne un an après une élimination cruelle au stade de quarts de finale face à Manchester United (4-5 a.p, 2-2 à l'aller).

Les 8 adversaires de Lyon en phase de ligue de C3

A domicile : Salzbourg, PAOK Salonique, Bâle, Go Ahead Eagles

A l'extérieur : Betis Séville, Maccabi Tel Aviv, Young Boys, FC Utrecht