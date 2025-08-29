Actualité
Centre commercial Part-Dieu
Le centre commercial Westfield La Part-Dieu (Crédit : Romane Thevenot)

Lyon : une boutique de prêt-à-porter unique en France ouvre ses portes à la Part-Dieu

  • par La rédaction

    • Une boutique Mango dédiée aux adolescents ouvre ses portes ce vendredi au centre commercial de la Part-Dieu à Lyon.

    Ce vendredi, la première boutique Mango teen de France ouvre ses portes au centre commercial Westfield La Part-Dieu dans le 3e arrondissement de Lyon. Le magasin de l'enseigne espagnole est intégralement pensé pour les adolescents et propose selon le centre commercial "une mode actuelle, accessible, et en phase avec les attentes des jeunes générations".

    La boutique est située au niveau 0 et s'étend sur une superficie de 250 m2. A noter également en cette rentrée les réouvertures des boutiques Lacoste et Mango qui ont agrandi et repensé leur espace de vente.

