Déchèterie mobile. (@Métropole de Lyon)

Lyon : les déchèteries mobiles de retour en septembre avec un nouveau service d'encombrants

  • par La rédaction

    • La Métropole relance son service gratuit mensuel dans neuf points fixes de Lyon et Villeurbanne. Une collecte à domicile des encombrants débutera le 29 septembre.

    Les déchèteries mobiles reprennent du service dès septembre dans la métropole lyonnaise. Ce dispositif gratuit, suspendu en juillet-août, propose un point de collecte mensuel dans neuf lieux de Lyon et Villeurbanne.

    Le service accepte meubles, petits électroménagers, cartons, métaux et bois, mais refuse déchets verts, gravats et gros électroménager. Les objets en bon état peuvent être donnés aux associations partenaires.

    Un nouveau service d'encombrants à domicile

    Principale nouveauté : à partir du 29 septembre, la Métropole lance une collecte gratuite des encombrants à domicile sur rendez-vous via Toodego ou téléphone.

    Les points fixes fonctionnent chaque mois : place Gabriel Rambaud (Lyon 1er, 1er vendredi), place Bahadourian (Lyon 3e, 3e samedi), place du Commandant Arnaud (Lyon 4e, 3e mercredi), place Benoît Crépu (Lyon 5e, 2e vendredi), place Elmaleh (Lyon 6e, 4e mercredi) et place Ambroise Courtois (Lyon 8e, 3e vendredi). Pas de service dans le 7e arrondissement.

    Trois sites à Villeurbanne : Gratte-Ciel (2e mercredi), Wilson (2e samedi) et Passementiers (3e vendredi).

