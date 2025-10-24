Actualité
Conseil de la métropole Grand Lyon
La métropole Grand Lyon © Tim Douet

Arnaque : une femme se fait passer pour une infirmière de la Métropole de Lyon et cible des personnes âgées

  • par La rédaction
  • 1 Commentaire

    • La Métropole de Lyon alerte sur un cas d'usurpation d'identité. Une personne se faisant passer pour une infirmière de la collectivité s'est introduite au domicile d'une personne âgée et a dérobé des effets personnels.

    La Métropole de Lyon met en garde ce jeudi contre une escroquerie visant des personnes âgées. Une femme se présentant comme infirmière de la collectivité a réussi à s'introduire chez une victime et à lui dérober des effets personnels. Une plainte a été déposée.

    La collectivité rappelle que "ses agents n'entrent jamais au domicile sans rendez-vous préalable, clairement identifié et annoncé par des canaux officiels (courrier, appel ou confirmation par les services compétents)". Un signalement a été transmis au procureur de la République pour usurpation de fonctions publiques.

    La Métropole appelle à la vigilance, particulièrement les personnes âgées et leurs proches. En cas de doute, elle recommande de ne laisser entrer personne sans vérification, d'exiger la présentation d'une carte professionnelle et de contacter la Métropole au 04 78 63 40 00 ou les forces de l'ordre si nécessaire.

