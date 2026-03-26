Les chauffeurs routiers se mobilisent ce samedi suite à la hausse des prix du carburant. Ils mettront en place un barrage filtrant après le pont de Chasse-sur-Rhône.

Les chauffeurs routiers d'Auvergne-Rhône-Alpes se mobiliseront ce samedi 28 mars. Alors que les prix du carburant ne cessent de grimper suite au conflit au Moyen-Orient, ils souhaitent alerter le gouvernement par l'intermédiaire de l’Organisation des Transporteurs Routiers Européens (OTRE). Le syndicat planifie deux actions ce samedi 28 mars. "L'heure de l'action a sonné" explique l'OTRE à nos confrères du Progrès.

Ce samedi, les chauffeurs routiers se mobiliseront. D'abord, à partir de 9 heures, ils seront postés après le pont de Chasse-sur-Rhône avec un barrage filtrant. L'objectif, discuter avec les les passagers des véhicules et montrer leur colère face à leur situation. Une mobilisation qui devrait se poursuivre jusqu'à 13 heures.

Ensuite, les routiers échangeront avec la préfecture, pour faire valoir leurs revendications. Concrètement, ils espèrent une aide forfaitaire par véhicule et une remise immédiate et ciblée sur le carburant. Le syndicat OTRE compte bien poursuivre sa mobilisation sur le long terme jusqu'à obtenir une réponse de l'Etat.



