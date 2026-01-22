Actualité
campus des berges du Rhône université Lyon 2
Le campus des berges du Rhône de l’université Lyon 2. (@Université Lumière Lyon 2)

L'Université Lyon 2 mise sur la licence professionnelle comme tremplin vers l'emploi

  • par La Rédaction

    • Avec jusqu’à 90 % d’insertion professionnelle un an après l’obtention du diplôme, les licences professionnelles de l’Université Lumière Lyon 2 confirment leur rôle de tremplin vers l’emploi.

    À l’Université Lumière Lyon 2, les licences professionnelles affichent des résultats particulièrement solides en matière d’insertion professionnelle. Selon une enquête menée fin 2024, relayée par l'université ce jeudi à travers un communiqué de presse, 85 % des diplômés trouvent un emploi dans les six mois suivant l’obtention de leur diplôme, un taux qui atteint 90 % après un an. Le taux de réussite s’élève par ailleurs à 88 %, illustrant l’efficacité de ces formations tournées vers le monde du travail.

    L’université propose un large panel de licences professionnelles, couvrant des secteurs variés comme le droit, le tourisme, la mode, la logistique ou encore les jeux vidéo. Ces cursus sont accessibles en formation classique, en alternance ou dans le cadre d’une reprise d’études.

    La satisfaction étudiante est également au rendez-vous : 80 % des diplômés déclarent qu’ils referaient le même choix de formation, saluant notamment la qualité de l’accompagnement pédagogique et les effectifs réduits.

