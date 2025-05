Des évènements contre l'homophobie organisés par la Ville de Lyon pendant deux mois

À partir du samedi 17 mai, la Ville de Lyon organise la première édition de "Résonance", dix semaines qui seront dédiées à l'égalité et à la lutte contre l'homophobie.

Samedi 17 mai, date de la journée mondiale de lutte contre contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie, la Ville de Lyon lancera la 1ère édition de "Résonance". Ce nouveau rendez-vous se déroulera de mai à juillet et plus de 60 événements sportifs, cultures, artistiques et scientifiques sont programmés.

À la veille de cette journée internationale, la Ville indique dans un communiqué avoir décidé d'installer deux pendillons haut de 13 m sur la façade de l'Hôtel de Ville, visible de la place des Terreaux, "pour marquer, dans l'espace public, le soutien de la municipalité à la lutte contre les LGBTIphobies". Ils seront ainsi en place jusqu'au 26 juillet prochain.

Lire aussi : 30 ans de SOS homophobie : "Un anniversaire qui ne se fête pas"

Pour lancer "Résonance", la mairie annexe du 5e arrondissement prévoit un événement culturel du centre LGBTI+ de Lyon, ce samedi 17 mai, en présence l'après-midi du maire Grégory Doucet. Afin de conclure ces dix semaines, Lyon accueillera du 23 au 26 juillet les EuroGames, le plus grand événement multisport européen dédié à la diversité et à l'inclusion des personnes LGBTI+. 5 000 athlètes de toute l'Europe, concourant dans 38 disciplines, y sont attendus.