Trail : le bout du monde dans les monts d'Or

C'est un un petit trail qui a le goût de bout du monde. La scène : les monts d'Or. La destination : Mumbaï, en Inde, à 6 800 kilomètres à vol d'oiseau.

Le décor planté, on pourrait faire croire au plus long course hors route (c'est bien la définition du trail, "piste", "sentier" en anglais) du monde.

Vous n'y êtes pas. Le trail "Les petits bouts du monde", dimanche 18 mai, joue dans la catégorie caritatif. Aller-retour direct solidaire et humanitaire pour sensibiliser à la cause des enfants défavorisés et plus particulièrement les orphelins de Sainte Catherine of Siena.

La course a pour objectif de récolter des fonds au profit des orphelins avec 100% des fonds collectés dédiés à cette cause. En 2024, la première édition a réuni plus de 300 participants et 50 bénévoles permettant de récolter 15 000 euros pour les orphelins. Cette année, l'équipe organisatrice poursuit son engagement en soutenant une équipe qui se rendra à Mumbai en Inde pour acheter du matériel et soutenir les orphelins localement.

Le trail "Les Petits bouts du monde" est un événement sportif et familial qui allie sport, santé et découverte du patrimoine des monts d'Or. Le rendez-vous a lieu dimanche 18 mai, au départ de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. 9h30 pour le 10 km- 365 m D+, 9h45 pour le 5 km - 200 m D+. Et une marche d e5 km et 200 m D+.

L'idée : courir en équipes de 2 à 5 personnes, dès 6 ans (avec la présence d'un adulte obligatoire). "L’objectif est de créer un moment de partage intergénérationnel, de convivialité et d'encourager la pratique du sport tout en découvrant le patrimoine local des Cabornes des Monts d'Or" explique l'équipe organisatrice.

Cédric Fleureton est parrain de la course. Triathlète international, avec deux titres de vice-champion d'Europe, 2 victoires en coupe du monde et une place dans le top 10 mondial de 2004 à 200, double champion de France de trail court (2014, 2015), vainqueur de la SaintéLyon 2019 (5h54).

Il y a encore des dossards. Pour s’inscrire au trail Les Petits bout du monde, c’est ici.

Dans le cadre de son engagement pour une course éco-responsable, les ravitaillements seront élaborés en collaboration avec des producteurs locaux. Les Fermes des Monts d’Or et Les Lanternes, producteurs et commerçants locaux se chargeront de proposer des produits de qualité locaux et durables pour les coureurs. Un choix qui soutient l'agriculture locale et respecte l'environnement.

Le trail "Les Petits bouts du monde "est labelliséeéco-responsable.