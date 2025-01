Le célèbre salon de l'alimentation Sirha Lyon revient à Eurexpo du 23 au 27 janvier prochain. Pour la première fois, la Métropole de Lyon disposera d'un stand grand public. L'occasion de mettre en avant une douzaine d'entreprises innovantes et locales.

Du 23 au 27 janvier prochain, l'événement phare de l'alimentation Sirha Lyon revient à Eurexpo pour une 22e édition. Pour la première fois cette année, la Métropole de Lyon disposera d'un stand grand public, permettant de mettre en lumière quelques entreprises innovantes et locales du secteur. "L'objectif est de mettre en valeur des acteurs du territoire en termes d'alimentation, de donner la possibilité aux entreprises de s'exprimer", explique Jérémy Camus, vice président de la Métropole, en charge de l'alimentation.

L'opportunité pour les petites structures d'accéder au plus grand salon alimentaire du monde : "Sans cette main tendue de la Métropole, nous n'aurions pas pu nous permettre de payer un stand au Sirha, pourtant tous nos clients y seront", déclare Pauline Janin, directrice générale de Chiche, entreprise présente sur le stand de la Métropole.

Un accompagnement prolongé

L'occasion pour la Métropole de prolonger son accompagnement auprès d'entreprises locales, participant à la dynamique de l'alimentation sur le territoire. Un accompagnement mené tout au long de l'année, permettant aux petites structures de se développer grâce à plusieurs aides. Parmi elles, l'aide direct à l'investissement, ou l'aide à l'amorçage, permettant d'accompagner la création et le développement de nouvelles entreprises durables, développant des solutions à impact positif. "Nous mettons également à disposition des mètres carrés à prix abordables pour accompagner la croissance de ces entreprises", explique Emeline Baume, vice-présidente en charge de l'économie.

Une douzaine d'entreprises sélectionnées

Ainsi, "Chiche" et "Les dames" font partie de la douzaine d'entreprises sélectionnées par la Métropole de Lyon pour l'édition 2025 du Sirha. Guillaume directeur de "Les dames", un traiteur éco-responsable lyonnais témoigne : "Grâce à l'aide directe à l'investissement, nous avons pu acheter de grands fours neufs et un énorme lave-vaisselle, cela nous a permis de passer un cap dans notre production, nous nous alignons à nos valeurs éco-responsable mais sur un changement d'échelle".

Pauline Janin, directrice générale de Chiche à quant à elle pu bénéficier de l'aide à l'amorçage. Une somme qui lui a permis de construire et financer une usine à Neuville-sur-Saône, et d'ainsi multiplier par dix sa production de légumineuses transformées en apéritifs et goûters. "Cette production permet également d'offrir un débouché valorisé aux agriculteurs avec lesquels nous travaillons" partage-t-elle. Une présence au salon perçue par la Métropole de Lyon comme la "finalisation" de cet accompagnement.

Produits Chiche, réalisés à partir de Légumineuses.

Programmation

Rendez-vous à partir du 27 janvier pour retrouver "Chiche", "Les dames" et les douze autres entreprises du stand de la Métropole. Des tables-rondes sur le thème de la restauration, des dégustations et une visite du chef Tetedoie viendront régalement rythmer ces cinq jours de salon, sur le stand de la collectivité.

A lire aussi :