Du 23 au 27 janvier, le rendez-vous phare de l'alimentation Sirha Lyon investira Eurexpo pour une 22e édition, sous le signe de l'innovation et du dynamisme.

Référence mondiale en termes de food-service, d'hospitalité et d'alimentation, le salon Sirha Lyon revient à Eurexpo du 23 au 27 janvier prochain. Avec plus de 4 000 exposants et marques présentes dans la ville de Lyon pour l'occasion, le Sirha s'impose comme le plus grand salon de restauration au monde. Une édition 2025 sous le thème de l'innovation, portée par des acteurs venus des quatre coins du globe : "Cette édition mettra en avant l'innovation et le dynamisme dans un marché en perpétuelle évolution. Les professionnels du monde entier se réuniront pour échanger, créer des opportunités commerciales et dessiner ensemble l'avenir du Food Service.", déclare Luc Dubanchet, directeur de l'événement.

Rendez-vous donné à Eurexpo pour rencontrer les acteurs des métiers de bouche dans des points stratégiques dédiés à plusieurs univers, dont le café ou la pâtisserie.

Des grandes thématiques

L'édition 2025 du salon portera sur cinq "Sirha Dynamics", permettant de dessiner les grandes thématiques dans l'avenir du secteur. Parmi les grandes questions discutées lors des conférences et tables rondes : Comment satisfaire les attentes de tous les segments de clientèle, à tous les prix ? Quelles solutions adaptées à proposer à tous les moments de consommation et formats de restauration ? Ou encore, comment intégrer harmonieusement l'activité de restauration dans l'écosystème humain, en prenant en compte les enjeux environnementaux et sanitaires ?

Des concours

Cette 22e édition du Sirha Lyon sera également l'occasion de décerner plusieurs prix, dont l'emblématique "Sirha Innovation Awards", récompensant les meilleures innovations de l'année. Nouveauté cette année, les Sirha Innovations Awards seront déclinés en dix catégories : les produits pour la boulangerie-pâtisserie-confiserie, ceux alimentaires, ceux liquides, mais également les différents équipements, les vaisselles ou encore les nouvelles technologies.

Les médailles de la coupe du monde de pâtisserie et du Bocuse d'Or tomberont elles aussi lors du Sirha, à l'occasion des deux finales.

