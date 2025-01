Parcoursup : le parcours du combattant des lycéens

Si la plateforme Parcoursup a ouvert le 18 décembre, les inscriptions, quant à elles, ouvrent mercredi 15 janvier et seront clôturées jeudi 13 mars.

Le système d’exploitation de Parcoursup est actif depuis le 18 décembre. La plateforme en ligne va permettre, dans un premier temps, de consulter l’offre de formations pour l’année 2025. Lyon Capitale vous donne les clés pour tout comprendre sur cette plateforme d’admission aux études supérieures.

Pour chaque formation, le candidat lycéen a accès à une carte d’identité : le statut de l’établissement (public, privé sous contrat ou sans contrat), le caractère sélectif, ou non, de la formation, le nombre de places disponibles, l’éligibilité aux bourses, la détention, ou non, du label du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.