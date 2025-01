Du 23 au 27 janvier, le Sirha Lyon, plus grand salon de la restauration au monde, fêtera sa 22e édition. Des visiteurs de 40 pays différents sont attendus.

Plus de 4 700 exposants et marques sont à nouveau attendus au parc des expositions Eurexpo, à l'occasion de la 22e édition du Sirha Lyon, du jeudi 23 au lundi 27 janvier prochains. 40 pays seront représentés pour cette nouvelle édition. L'année passée, le salon avait enregistré la venue de 208 393 professionnels de la restauration en cinq jours seulement.

Les prix emblématiques de ce salon, les Sirha Innovation Awards, seront attribués dans dix catégories pour récompenser les meilleurs innovations de l'année : produits alimentaires, liquides, pour café et bar, etc. Par ailleurs, le Shirha Lyon accueille également plusieurs compétitions, dont la Coupe du monde de la pâtisserie (24 et 2 janvier) et le Bocuse d'Or (26 et 27 janvier).

Lire aussi : "On retrouve une archipellisation de nos assiettes" assure François Blouin

Le Sirha Lyon "de plus en plus éco-responsable"

Cette année, le plus grand salon de la restauration mondial renforce son engagement en faveur de l'écologie pour un Sirha Lyon "de plus en plus éco-responsable", promettent les organisateurs. Des nouvelles mesures de recyclage et la valorisation des surplus alimentaires seront notamment repensées.

Des exposants "moteurs d'innovation et de durabilité" et qui "incarnent la transformation du Food Service" seront mis à l'honneur. La programmation du Sirha Food Forum, un lieu d'échanges et de débats sur le salon, permettra d'engager des discussions sur les enjeux majeurs comme la durabilité, l'innovation ou l'adaptation aux nouvelles attentes des consommateurs.

Par ailleurs, l'application Sirha Food permettra de centraliser toutes les informations clés et de remplacer les anciens catalogues en papier.

Lire aussi : Lyon : mais c'est quoi le Sirha ?