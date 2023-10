À partir du vendredi 6 octobre, Lugdunum musée propose à ses visiteurs de suivre les aventures d'un agent secret à travers l'Empire Romain du IIe siècle, avec une exposition mêlant LEGO et objets antiques.

C'est la nouvelle idée de Lugdunum musée et théâtres romains : une exposition faite de 19 000 briques LEGO. Du 6 octobre 2023 au 9 juin 2024, les visiteurs suivront les pérégrinations de Brickius Maximus. Mascotte de l'exposition, ce légionnaire romain doit traverser une partie de l'Europe du IIe siècle pour accomplir une mission secrète.

Le légionnaire Brickius Maximus, héros de l'exposition © Lugdunum musée et théâtres romains

Tout commence en 196 après J.-C...

Grâce au personnage de Brickius Maximus, le visiteur découvre au fil de son parcours tous les pans de la vie romaine du IIe siècle. Que ce soit avec les maquettes LEGO, les oeuvres originales, les reconstitutions vidéos ou celles sonores, le musée a souhaité offrir au visiteur une compréhension globale de l'Empire Romain. En effet, l'exposition permet de découvrir à la fois la vie politique et militaire de l'époque, mais aussi la vie familiale. "Nous avons voulu projeter dans un cadre fictif le vécu vraisemblable d'un individu de la fin du 2e siècle après J.-C", indique Claire Iselin, directrice du musée.

Une organisation colossale

À l'heure où l'Imperium Romanum (Empire Romain) est à son apogée, le visiteur suit Brickius Maximus à travers la Belgique, la France, l'Angleterre et l'Italie du 2ème siècle. Pour des raisons d'exactitude historique, l'aventure de ce personnage fictif a nécessité l'intervention de tout un comité scientifique. Les visiteurs peuvent notamment découvrir au cours de l'exposition les maquettes de quatre édifices du territoire lyonnais de l'époque. "La reconstitution est importante pour donner au public une idée de ce qu'étaient ces lieux éminemment politique et religieux", explique Claire Iselin.

"La reconstitution est importante pour donner au public une idée de ce qu'étaient ces lieux éminemment politique et religieux"

Claire Iselin, directrice de Lugdunum musée et théâtres romains

Les reconstitutions exposées ont été commandées à une famille addict aux Lego et à l'histoire romaine : Kathy Sas est docteure en archéologie, Tom de Bruyker, son mari, est philologue et président du Belgian LEGOUser Group et leur fils Andreas s’occupe de la conception graphique et de la modélisation 3D. Un travail magistral. En effet, en plus du comité scientifique, cette exposition a demandé au musée deux ans de préparation et trois mois de montage. De plus, une centaine de personnes ont participé de près ou de loin au montage de ce projet construit avec 19 000 pièces LEGO.

Maquette en LEGO © Lugdunum musée et théâtres romains

Par ailleurs, l'auteur Gérard Coulon et l'illustrateur lyonnais Théoschu ont également participé au projet. Un livre jeunesse sera ainsi publié prochainement pour permettre aux visiteurs qui le souhaitent de poursuivre "Les aventures de Brickius Maximus".

Une exposition accessible à tous

En plus d'être pédagogique et ludique, l'ensemble de l'exposition a été adapté en braille et est proposé en audiodescription. Qui plus est, elle est aussi accessible aux personnes en fauteuil roulant.

Quant aux prix, le billet plein tarif est de 7 € et le tarif réduit de 4,50 €. Plus d'informations sur le site du musée.