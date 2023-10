Temps mort pour le handball villeurbannais

Après son forfait au championnat de France, le destin du Villeurbanne Handball Association reste incertain.

Mardi 23 octobre, le club de handball de Villeurbanne annonçait se retirer du championnat de ProLigue pour des questions économiques. Une première dans l’histoire de la Ligue Nationale, qui n’a jamais vu une équipe déclarer forfait en cours de compétition.

Le club de handball villeurbannais semble être dans une mauvaise passe depuis le début de la saison : après le décès du président de l’association, Jean-Pierre Dellassette, il y a un mois, voilà que le club se retrouve contraint de se retirer du championnat en cours. En début de semaine, le club Villeurbannais déclarait ainsi son "forfait général pour la suite du championnat" à la ligue national de handball (LNH), pour raisons économiques.

Le club villeurbannais "avait le budget, mais des dépenses plus importantes que les recettes".

Etienne Capon, président de la Ligue nationale de handball

Selon le directeur général de la LNH, Etienne Capon, le club villeurbannais "avait le budget, mais des dépenses plus importantes que les recettes". Le budget minimal d’un club pour jouer en LiguePro doit en effet s’élever à 1,1 million d'euros : "c’est la structure minimale pour prétendre à jouer au niveau pro, et assumer les salaires des joueurs et entraîneurs. Après, il faut compter les déplacements, la restauration, l’hébergement, etc.".

Des sommes importantes, dans un "contexte compliqué pour le milieu du sport", qui pâtir en premier lieu de l’inflation. Selon un responsable du club, "dans une situation difficile, les premiers budgets coupés sont la communication et l’évènementiel." Et d'ajouter que "les clubs de sports, c’est la dernière roue du carrosse, les privés coupent ces budgets en premier. Il suffit de voir l’OL, qui ne va pas bien, ou d’autres sports également. On dépend du bonvouloir des actionnaires."

Ces affirmations sont confirmées par la ligue, qui prend pour exemple nos voisins de d'outre-Rhin, références en la matière." Dans le championnat allemand, deux clubs sont au bord de la faillite."

Subventions constantes

Malgré ces désagréments budgétaires, la mairie de Villeurbanne dit avoir "maintenu un soutien constant" envers l’association, avec une subvention de 158 000 euros partagée entre l’association et le club, "et à chaque fois une avance sur la subvention".

Le club a également bénéficié "d’investissements importants dans la salle des Gratte-Ciel", et ce depuis "plusieurs années". Avant de conclure qu' "il n’y a pas de raison de diminuer le soutien à l’association VHA qui devrait pouvoir continuer son activité."

"On a déjà restructuré une fois, le club sera encore restructuré. Il faut juste revoir les financements"

Un responsable du Villeurbanne Handball Association

Pour l’instant, le club perdure "On a déjà restructuré une fois, le club sera encore restructuré. Il faut juste revoir les financements" lance, confiant, un responsable de l’association.

De son côté, la mairie rappelle que "le VHA n’est malheureusement pas le premier club pro français à déposer le bilan après Strasbourg et Vénissieux notamment."

Un destin instable, qui flotte encore dans l’incertitude dans l’attente de nouvelles du président.