Image d’illustration des bovins (©Pexels)

Une aide d'urgence pour les éleveurs touchés par la dermatose nodulaire contagieuse

  • par Claire Martinez

    • La Région Auvergne Rhône-Alpes a annoncé, ce vendredi 19 septembre, un soutien financier pour toutes les exploitations touchées du virus de la dermatose nodulaire contagieuse.

    Après la découverte d'un foyer de dermatose nodulaire contagieuse dans un élevage laitier de Saint-Laurent-de-Chamousset, dans le Rhône, la Région Auvergne Rhône-Alpes a débloqué ce vendredi 10 septembre une aide financière pour tous les éleveurs touchés. Chaque éleveur obtiendra un soutien financier à hauteur de 300 euros par bovin euthanasié et de 400 euros par bovin euthanasié pour les Jeunes Agriculteurs.

    Le virus, détecté pour la première fois en Savoie avant de se propager en Haute-Savoie et dans l'Ain, compte depuis début septembre 78 foyers confirmés. Le Rhône est désormais touché par la maladie depuis ce jeudi 18 septembre.

    La dermatose nodulaire contagieuse est une maladie strictement animale, qui conduit à des pertes de production laitière importantes et entraîne parfois la mort d'une partie du cheptel infecté. L'arrivée du virus dans le Rhône marque donc une nouvelle étape préoccupante de cette crise sanitaire qui vient fragiliser la filière bovine.

