Le Marché de la mode vintage de retour à la Sucrière ce week-end

La 24e édition du Marché de la Mode Vintage se déroule à Lyon les 23 et 24 septembre.

De retour à Lyon ce week-end des 22 et 23 septembre, le Marché de la mode vintage pose ses valises à la Sucrière sur le thème de "la vie de bohème".

De la musique, des expositions et bien sûr des fripes, pendant deux jours, les 22 et 23 septembre, la Sucrière au sud de la presqu’île Lyonnaise se transforme pour accueillir le Marché de la mode vintage. Le temps de ce week-end, de 10 à 20 heures samedi et de 10 à 19 heures dimanche, les deux niveaux de la Sucrière se transforment en temple de la seconde main, avec des fripes, des objets déco, des vinyles...

200 exposants attendus

200 exposants sont attendus tout au long du week-end pour vendre leurs vêtements de seconde main, pendant que des DJ mettront l'ambiance en se relayant aux platines. Cette année, le concept est simple, mettre à l’honneur la vie de bohème. "C’est vivre au jour le jour, sans se soucier des règles, en assumant son côté artistique", expliquent les organisateurs. Bois, bambou ou encore rotin seront donc mis à l’honneur pour le mobilier. Pour les vêtements, attendez-vous à trouver des motifs, fleuris, de la laine, du coton… pour un retour aux années 60, aux années hippies.

Tout au long du week-end, plusieurs animations seront également organisées autour de l’économie circulaire, de la couture, de la réparation de sac ou encore de l’upcycling. Pour entrer sur le site, il faudra s’acquitter d’un droit d’entrée de 6 à 7 euros sur place ou de 4 à 5 euros en ligne.