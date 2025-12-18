Actualité
Image d’illustration des bovins (©Pexels)

Dermatose bovine: des syndicats agricoles des Savoies défendent la stratégie sanitaire de l'État

  • par La Rédaction

    • Des syndicats agricoles de Savoie et Haute-Savoie défendent la stratégie de l’État contre la dermatose bovine, face aux contestations nationales contre l’abattage des troupeaux.

    Neuf syndicats agricoles de Savoie et de Haute-Savoie, les premiers départements touchés par la maladie en juin, ont défendu mercredi la stratégie de l’État pour endiguer l'épidémie de dermatose bovine au moment où la mobilisation contre l'abattage systématique des troupeaux s'embrase ailleurs en France.

    A lire aussi : Dermatose bovine : "Ce qui nous importe, c'est de rouvrir les marchés"

    "Une désinformation massive relayée sur les réseaux sociaux alimente la défiance, encourage des comportements à risque et met en danger l’ensemble de la filière bovine", s'émeuvent dans un communiqué ces syndicats, dont la FDSEA des Savoies, les Jeunes Agriculteurs (JA) des deux départements et la Chambre d'Agriculture Savoie-Mont-Blanc.

    Les manifestations, les blocages des routes et voies ferrées et autres opérations spectaculaires devant les préfectures se multiplient depuis une semaine, notamment dans le Sud-Ouest, à l'appel principalement de la Coordination rurale et de la Confédération paysanne mais auxquels se rallient, ça et là, des branches locales des JA et même de la FNSEA, premier syndicat agricole au plan national. Ils s'opposent notamment à l'abattage systématique de la totalité d'un troupeau quand il est contaminé, même par un seul bovin, par la dermatose nodulaire contagieuse (DNC).

    "Ce protocole fonctionne lorsqu’il est appliqué avec rigueur."

    Les premiers cas en France ont été détectés en juin dans les deux départements savoyards et la maladie y a été quasiment endiguée au prix du "dépeuplement" (abattage) systématique de tout le troupeau dès lors qu'un seul bovin est touché par la maladie véhiculée par les insectes piqueurs, notamment les taons.

    A lire aussi : Mercosur, Dermatose : quelles manifestations des agriculteurs autour de Lyon ?

    "Un protocole clair existe et est connu de tous: arrêt strict des mouvements d’animaux, dépeuplement des lots infectés et vaccination. Ce protocole fonctionne lorsqu’il est appliqué avec rigueur. Les Savoie en ont fait la démonstration", poursuit le communiqué.

    "Grâce aux sacrifices consentis par certains éleveurs et à une mobilisation collective, la maladie a pu être endiguée. Sans ces décisions, le risque de propagation aurait été majeur", s’enorgueillissent les neuf syndicats qui soulignent que "1.800 bovins ont été dépeuplés" parallèlement à une "campagne de vaccination record menée en trois semaines".

    "Nous dénonçons fermement les actes de provocation observés lors de certaines mobilisations", écrivent encore les syndicats savoyards. "Nous dénonçons également le déploiement disproportionné des forces de l'ordre, lors des mobilisations du Doubs et de l'Ariège, contre des agriculteurs", ajoutent-ils, estimant "choquant de voir des agriculteurs se faire traiter de la sorte".

    à lire également
    Pollution à Lyon : la situation se dégrade nettement ce jeudi

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Pollution à Lyon : la situation se dégrade nettement ce jeudi 08:38
    Dermatose bovine: des syndicats agricoles des Savoies défendent la stratégie sanitaire de l'État 08:18
    L'Asvel retrouve le chemin de la victoire en Euroligue avec un De Colo record 07:59
    Les Lyonnaises étrillent l'Atlético et prennent le quart 07:44
    Le métro B automatisé entre Charpennes et Gare d'Oullins est fonctionnel depuis le 25 juin. ©Flora Chaduc
    Lyon : le métro B partiellement à l'arrêt après un incident technique 07:31
    d'heure en heure
    L'explosion mortelle de Trévoux causée par le suicide d'une habitante 07:24
    Lyon soleil
    Du soleil et de la douceur à Lyon, jusqu'à 14 degrés attendus 07:12
    Gautier Chapuis
    "L'écologie, c'est aussi la justice sociale", assure Gautier Chapuis 07:00
    plat asiatique
    Bron : Le restaurant Tayummi fermé pour manquement à l'hygiène 17/12/25
    TCL : les deux premières navettes fluviales électriques naviguent sur la Saône 17/12/25
    Arkema : une grève massive sur tous les sites, dont celui de Pierre-Bénite 17/12/25
    Le centre LGBTI+ de Lyon cambriolé pendant des travaux 17/12/25
    BlaBlaCar : une ligne de bus pour rejoindre les pistes de ski depuis Lyon 17/12/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut