Place Bellevue à Lyon. (@BonjourLyon)

Pollution à Lyon : la situation se dégrade nettement ce jeudi

  • par La Rédaction

    • La qualité de l'air se dégrade à Lyon et dans toute la métropole de Lyon ce jeudi 18 décembre, avec des concentrations de particules fines qui repartent à la hausse.

    On respire de moins en moins bien à Lyon ce jeudi 18 décembre. Après un début de semaine correct, la qualité de l'air sera dégradée à mauvaise aujourd'hui dans toute la métropole de Lyon. Si les concentrations en ozone et dioxyde de soufre resteront faibles, ce ne sera pas le cas pour les autres polluants.

    Dans le centre de Lyon notamment la qualité de l'air sera mauvaise avec des concentrations en particules fines en forte hausse. Le dioxyde d'azote et les multi-polluants seront également bien présents dans le ciel lyonnais avant une possible amélioration dans les prochains jours grâce notamment à un fort vent de sud qui pourrait brasser l'air à Lyon ce jeudi.

    Dermatose bovine: des syndicats agricoles des Savoies défendent la stratégie sanitaire de l'État

