L'Asvel retrouve le chemin de la victoire en Euroligue avec un De Colo record

L'Asvel a renoué avec la victoire en Euroligue de basket, en battant à l'arraché le Bayern Munich (76-74), mercredi à domicile, avec en prime la barre des 5.000 points atteinte par Nando De Colo dans la compétition européenne.

Le meneur villeurbannais de 38 ans est le deuxième joueur à passer ce cap symbolique en Euroligue après Mike James, le maître à jouer américain de Monaco, qui pour sa part a subi un deuxième revers consécutif à Vitoria (85-73), lors de cette 16e journée.

La performance de De Colo a été saluée sur le compte X de l'Asvel: "5000 points et toujours là". De Colo, auteur de huit points mais blessé, est resté sur le banc après la pause.

5k points and still counting. pic.twitter.com/lYvqjLe3oW — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) December 17, 2025

Après quatre défaites consécutives, l'Asvel, 20e et lanterne rouge de la compétition, a profité de ce duel de mal classés face au Bayern, 18e après six défaites de rang, pour retrouver le chemin du succès. En tête à la pause (42-38), les hommes de Pierric Poupet ont été en perdition lors du troisième quart-temps (24-9) avant de retrouver le fil et de s'imposer dans les ultimes secondes.

Menés d'un point à 30 secondes de la fin, les Rhodaniens ont profité de la précision au tir de Thomas Heurtel et d'un nettoyage de cercle salvateur de Shaquille Harrison pour s'imposer.

Monaco, de son côté, après s'être effondré vendredi dernier face au tenant du titre Fenerbahçe (92-86), n'a pas réussi à se relancer au Pays basque espagnol, ne réussissant à remporter que le troisième quart-temps (14-17, 20-26, 21-19, 18-23). Mike James (21 points qui s'ajoutent à ses 5.527 marqués en Euroligue) et ses coéquipiers se sont montrés trop inconstants en attaque avec une efficacité en berne (38% à deux points, 21% à trois) au contraire de Vitoria (47% à 2 pts et 48% à 3), emmenée par le Français Timothé Luwawu-Cabarrot (19 pts).