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Boulangerie Délices de Givors fermée par la préfecture après un contrôle d’hygiène. Google Maps

Déjections de rongeurs, mauvaise conservation des aliments… Une boulangerie de Givors fermée en urgence

  • par C.M.

    • Après le contrôle d’un agent du bureau Veritas Exploitation, la boulangerie pâtisserie "Délices de Givors" a été fermée par la préfecture du Rhône le 13 avril.

    La boulangerie pâtisserie "Délices de Givors", située 32 rue Charles Simon, a été fermée par les services de l’État lundi 13 avril après le contrôle d’un agent du bureau Veritas Exploitation.

    Sur place, de nombreux manquements aux règles d’hygiène ont été constatés, notamment la présence de déjections de rongeurs dans les locaux de production, un défaut caractérisé d’entretien des locaux et des équipements, ou encore une mauvaise conservation des denrées alimentaires.

    La réouverture de l’établissement ne sera possible qu’après un nouveau contrôle de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP). Il faudra que les propriétaires de l’établissement répondent à de nombreux impératifs : remplacer l’ensemble des équipements vétustes, nettoyer et désinfecter toute trace de nuisibles, dégraisser les locaux ou encore déclarer l’activité concernant les établissements préparant, transformant et mettant en vente des denrées animales ou d’origine animale et sensibiliser le personnel sur la consommation de tabac durant les opérations de production.

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