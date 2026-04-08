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Le Chamas Tacos du centre ville de Lyon fermé par la préfecture du Rhône.

Un fast-food de Lyon fermé par la préfecture pour travail dissimulé

  • par LR

    • Un restaurant de la rue Terme, près des Terreaux, a été contraint de baisser le rideau pour trois mois après un contrôle révélant l’emploi de travailleurs sans autorisation.

    Un établissement de restauration rapide situé rue Terme, dans le 1er arrondissement de Lyon, a fait l’objet d’une fermeture administrative depuis le 3 avril. Selon nos confrères d'Actu Lyon, ce sont des infractions au droit du travail qui ont poussé la préfecture à fermer ce Chamas Tacos.

    Lors d’un contrôle inopiné, les inspecteurs ont constaté la présence de plusieurs employés non déclarés. Quatre personnes, originaires d’Algérie et de Tunisie, travaillaient en cuisine ou en salle sans pouvoir présenter de documents les autorisant à exercer une activité en France. L’un d’eux aurait même indiqué être en CDI depuis 2023 tout en étant en attente de régularisation.

    Selon la préfecture, des titres d’identité européens fournis précédemment par l’enseigne se sont révélés falsifiés. Les autorités estiment que le gérant ne pouvait ignorer la situation de ces salariés. L’établissement devra rester fermé pendant trois mois.

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