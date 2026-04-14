Près de Lyon : Anne-Sophie Pic, cheffe la plus citée par les Français selon un récent sondage

Originaire de Valence (Drôme), la cheffe cuisinière Anne-Sophie Pic a une belle côte de popularité auprès des Français.

La cheffe Anne-Sophie Pic figure à la 5e place des chefs les plus cités par les Français, selon un récent sondage Ipsos consacré au rapport à la gastronomie. Au-delà de cette place symbolique, la Valentinoise de 56 ans se hisse au sommet des femmes situées dans ce classement.

Une reconnaissance exceptionnelle pour celle qui est aujourd’hui la cheffe la plus étoilée au monde. Cette distinction vient "saluer un parcours singulier" affirme le groupe Pic dans un communiqué publié ce mardi 14 avril. “Sa cuisine, en perpétuelle évolution, s’inspire de ses voyages, de ses rencontres et de son lien profond à la nature”.

Propriétaire de la Maison Pic à Valence et de 6 autres restaurants dans la Drôme, à Paris, Dubaï ou encore Bangkok, elle a été décorée, en mars dernier, de la Légion d’honneur par le président de la République, Emmanuel Macron. Cette reconnaissance confirme la notoriété grandissante d’Anne-Sophie Pic auprès du grand public.

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