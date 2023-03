Une étude de 2021 a montré que certaines digues de la Métropole de Lyon n’étaient pas suffisantes pour la densité de population. Pierre Athanaze, VP du Grand Lyon au micro.

En 2018, la Métropole a hérité de la gestion du système d’endiguement de Villeurbanne Saint-Jean et Vaulx-en-Velin. Une étude menée en 2021 a montré que ces installations n’étaient pas suffisantes pour la densité de population de ce secteur. Forte de ce constat, la Métropole engage un programme de travaux de 7 millions d’euros pour le renforcement du système d’endiguement sur la période 2023-2028.

"L'idée est de maintenir la zone d'expansions des crise principalement sur le Grand Parc de Miribel" explique Pierre Athanaze, en charge de l'environnement à la Métropole de Lyon.

Le système avait été mis en place dès le XIXe siècle pour protéger Lyon. Au fil des ans, à mesure de l'urbanisation et de l'aménagement du Rhône, le système a évolué.

"(Avec le changement climatique), on risque d'avoir des épisodes beaucoup plus soudains".

"On a déjà perdu 15% du débit du Rhône et d'ici 2050, on risque d'en perdre encore 30% parce que les glaciers fondent et que sur l'année on a des débits plus bas. Mais on risque d'avoir des épisodes beaucoup plus soudains".

Souvenirs des trois crues décennales de 2021, dont l'une en plein été, "de mémoire de Lyonnais, on n'avait jamias vu cela".

Lire aussi : La Métropole de Lyon investit 7 millions d'euros pour se protéger des inondations