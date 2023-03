Grève de la SNCF : le trafic ferroviaire très perturbé mardi 14 mars

Alors que la situation était en nette amélioration ce lundi 13 mars, la SNCF annonce que le trafic sera fortement perturbé mardi.

La grogne contre la réforme des retraites continue. Les grèves se maintiennent et reprennent en vigueur ce mardi 13 mars. La SNCF annonce aux voyageurs que le trafic ferroviaire sera fortement perturbé sur les grandes lignes comme sur les TER de tout le pays.

🚦#FlashinfoTERAURA 18h : La circulation des #TER sera fortement perturbée mardi 14 mars sur l’ensemble des lignes opérées par SNCF Voyageurs TER AURA.

Le trafic restera très perturbé mercredi 15 mars.



Vérifier les circulations la veille à 17h ici : https://t.co/2qwxXSx96l — SNCF TER AURA (@SNCFTERAURA) March 13, 2023

Les voyageurs ayant déjà leur billet ont été contactés par SMS ou par courriel si leur train a été annulé. Pour en savoir plus sur l'état du trafic dans la région et pour vérifier si un train est supprimé où non toutes les lignes sont détaillées sur le site de la compagnie. Les perturbations sur les lignes devraient demeurer jusqu'à mercredi 15 mars.