De nouveaux syndicats rejoignent la mobilisation pour la paix prévue ce jeudi à Lyon

Un total de dix syndicats sera finalement rassemblé devant la préfecture du Rhône pour demander un cessez-le-feu dans le conflit opposant Israël au Hamas.

La mobilisation annoncée ce mardi par sept syndicats dont FO et la CGT sera plus importante que prévue. En plus de ceux initialement annoncés, la CFTC, la CFDT et la CFE-CGC, représentant les cadres, devraient répondre présents.

Un rassemblement prévu à 12h30

Mobilisés à partir de 12h30 devant la préfecture du Rhône, dans le 3e arrondissement de Lyon, les syndicats demanderont un cessez-le-feu immédiat et l’arrêt des bombardements et frappes contre les populations civiles, ainsi que la levée du blocus dans la bande de Gaza.

En plus d'appeler à la paix, ceux-ci expriment leur mécontentement après l'interpellation de deux syndicalistes le 20 octobre lors d'une manifestation. Ce qu'ils perçoivent comme une atteinte aux libertés syndicales. "Le gouvernement français est le seul en Europe à restreindre le droit à manifester, le droit à la liberté de conscience, le droit d’exprimer une solidarité aux peuples du monde entier frappés par la guerre", déplorent les syndicats.