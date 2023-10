La circulation des trains très perturbée à Lyon après un accident 

©PHOTOPQR/LE PROGRES/Maxime JEGAT – Lyon 17/05/2022 – Un train TER et des passagers sur les quais de la gare SNCF de la Part dieu vue depuis le chantier de construction de la tour – To-Lyon dans le quartier de la Part Dieu ‡ Lyon. (MaxPPP TagID: maxnewsworldfive713819.jpg) [Photo via MaxPPP]

Il était près de 7 heures jeudi 26 octobre lorsqu’une personne a été percutée et blessée par un train en gare de la Guillotière. Depuis, la circulation ferroviaire est fortement perturbée sur le nœud ferroviaire.

Grosse pagaille ce jeudi 26 octobre sur le nœud ferroviaire lyonnais. La circulation des trains est très retardée, voire à l’arrêt en raison d’un accident. D’après les services de la SNCF, une personne a été percutée par un train aux environs de 7 heures en gare de la Guillotière à Lyon, en direction de Vénissieux.

D'après les informations recueillies par Lyon Capitale, la personne heurtée par le train est un homme de 60 ans qui errait sur les voies. Fort heureusement celui-ci n'a été que légèrement blessé lors de l'accident et a pu être transporté hors des voies par les pompiers.

Bonjour Brice, il y a bien un gare de la Guillotière, simplement ce n'est pas une gare voyageurs.



Bonne journée. 😉 — SNCF TER AURA (@SNCFTERAURA) October 26, 2023

L'Est de Lyon principalement touché

Du côté de la SNCF, on précise que cet accident à d’importantes conséquences sur les trains circulant sur "le nœud ferroviaire lyonnais, principalement à l’Est de Lyon, sur la ligne Lyon-Grenoble". Le trafic est notamment interrompu sur les axes Lyon-Grenoble et Lyon-Chambéry et la gare de Jean-Macé n’est plus desservie. Si les trains continuent de circuler en direction de Saint-Étienne ou encore en provenance de Mâcon et Villefranche-sur-Saône des retards sont à noter.

En attendant le retour à la normale, après cet incident survenu dans une gare qui n’accueille pas de voyageurs, la SNCF invite ses usagers à s’informer sur son fil X (ex-Twitter) en direct. Vers 8 heures, les services de la compagnie ferroviaire espéraient une reprise du trafic vers 9 heures, la personne ayant été évacuée des voies.