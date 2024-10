Cécile Michel, coprésidente du groupe Les Ecologistes au conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, est l'invitée de 6 minutes chrono.

Le rapport de la Chambre régionale des comptes sur les dépenses de communication de la région Auvergne-Rhône-Alpes était attendu avec une grande impatience par les conseillers régionaux écologistes. Ils critiquent Laurent Wauquiez depuis son élection en 2015 pour sa propension à communiquer. "Il pointe plusieurs éléments, plusieurs dysfonctionnements, j'en relèverai trois. Premier c'est la surcommunication de la région. On avait déjà sous nos yeux les panneaux bleus mais maintenant on voit de très près quand il y a une mesure, une politique régionale comme par exemple le financement d'un hélicoptère pour desservir le CHU de Clermont-Ferrand qui coûte 300 000 euros sur une période estivale, et bien le courrier pour annoncer cela à la population coûte lui 317 000 euros. Donc une dépense en termes de communication qui est plus élevée que la mesure elle-même. Deuxième point c'est les repas. On avait déjà quand même à l'index la question des dîners des sommets de Laurent Wauquiez. Mais là finalement plus que le ponctuel c'est le très quotidien qui nous est détaillé puisqu'on est sur des dépenses de repas pour l'année 2022-2023, enfin les deux, de l'ordre de 237 euros par jour payés par le contribuable aujourd'hui pour les repas de monsieur Laurent Wauquiez", retient Cécile Michel, coprésidente du groupe écologiste au conseil régional.

La retranscription intégrale de l'entretien avec Cécile Michel

Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale et aujourd'hui nous accueillons Cécile Michel. Vous êtes coprésidente du groupe Les écologistes au conseil régional, on voulait revenir avec vous sur la présentation d'un rapport de la chambre régionale des comptes sur les dépenses de communication de la région. La chambre régionale des comptes s'est penchée ces derniers mois sur plusieurs collectivités locales, celui de la région fait suite à celui de la ville notamment. C'est un rapport que j'imagine que vous avez dû accueillir plutôt avec gourmandise, puisque il reprend certains des grieffes que vous faisiez à Laurent Wauquiez, notamment sur une communication qui est trop axée sur sa personne. Est-ce que ça va changer quelque chose ce rapport à votre avis ?



Alors déjà peut-être qu'on peut revenir un peu sur ce que dit ce rapport et ce rapport il arrive dans un moment un peu singulier de la politique à la fois nationale, je n'y reviendrai pas trop, mais régionale puisqu'on est dans un moment de changement de présidence après pratiquement neuf années de présidence de Laurent Wauquiez. Alors effectivement ça nous permet d'aller observer de très près ce qu'a été la pratique et les dépenses de communication.



Est-ce que c'est des chiffres que vous aviez demandés que vous n'aviez jamais obtenus ?



C'est très difficile d'avoir des chiffres quand on les demande, ça c'est certain. Mais en tout cas là il pointe plusieurs éléments, plusieurs dysfonctionnements, j'en relèverai trois. Le premier, c'est la surcommunication de la région. On avait déjà sous nos yeux les panneaux bleus mais maintenant on voit de très près quand il y a une mesure, une politique régionale comme par exemple le financement d'un hélicoptère pour desservir le CHU de Clermont-Ferrand qui coûte 300 000 euros sur une période estivale, et bien le courrier pour annoncer cela à la population coûte lui 317 000 euros. Donc une dépense en termes de communication qui est plus élevée que la mesure elle-même. Deuxième point c'est les repas. On avait déjà quand même à l'index la question des dîners des sommets de Laurent Wauquiez. Mais là finalement plus que le ponctuel c'est le très quotidien qui nous est détaillé puisqu'on est sur des dépenses de repas pour l'année 2022-2023, enfin les deux, de l'ordre de 237 euros par jour payés par le contribuable aujourd'hui pour les repas de monsieur Laurent Wauquiez avec parfois Michel Houellebecq, parfois les journalistes de Valeurs Actuelles ou d'autres.



La région dans sa réponse conteste d'ailleurs le montant en disant non non c'est pas du tout les montants donnés par la Cour des comptes, ils sont notamment pour le cas des trois journalistes de Valeurs Actuelles, on n'est pas à 5000 euros mais à 2000 euros...



Oui ça pose quand même question, en tout cas je pense que l'image la majorité des français c'est faire la différence entre un menu à 20 euros et un menu à 200-300 euros. Visiblement monsieur Laurent Wauquiez soit ne sait pas faire, soit ça ne lui importe peu. Le troisième point sur lequel quand même le rapport porte et c'est finalement à peu près la conclusion de ce rapport, c'est que les dépenses de communication de la région sur les dernières années a été beaucoup trop centrée sur la personne même du président. Évidemment une collectivité il faut qu'elle puisse communiquer sur ses politiques publiques, là on n'est pas sur une communication sur les politiques en général, on est une communication sur le politique, l'homme politique Laurent Wauquiez. Pour preuve notamment les sondages d'opinion qui ont été réalisés en pleine période électorale pour analyser en direct l'impact de ces interventions sur l'opinion.



Vous avez fait un signalement au procureur de la République sur ces affaires...



Alors il y a plusieurs signalements qui sont en cours et qui font l'objet de effectivement de procédures par le parquet national financier également. Donc il y a beaucoup de choses à pointer mais je crois que ce qui est quand même étonnant c'est notamment la réponse de la région. Vous demandiez qu'est-ce qui va changer ? Qu'est-ce qu'on peut en attendre ? La réponse critique finalement tout le rapport qui est quand même très qualitatif. Et au contraire plutôt que de se dire il y a des recommandations qui vont nous permettre d'évoluer singulièrement dans ce moment de changement de présidence, et bien la région réfute grand nombre de ces recommandations, à commencer par celles concernant les sondages d'opinion et les frais de repas. Je trouve qu'on est loin de l'exemplarité qui serait attendue dans les mandats d'élus qui sont les nôtres.



Il y a un nouveau président de la région, Fabrice Pannekoucke, qui a siégé en qualité de président pour la première fois. Est-ce que vous avez l'impression que sur la gouvernance, puisque vous avez beaucoup dénoncé aussi l'autoritarisme, de l'envoquer, ces méthodes, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un changement, que la collectivité est désormais gérée différemment ?



Que la collectivité soit gérée différemment, c'est pas encore tout à fait ce qu'on peut être en mesure d'observer. Par contre, la tenue des assemblées, oui, on a eu la semaine dernière effectivement la première véritable assemblée présidée par monsieur Pannekoucke et le changement est appréciable. Nous l'avons rencontré en tant que président, en coprésident de groupe. Nous nous sommes mutuellement dit que nous aspirions à plus de respect et il a su le rappeler et il a su le tenir aussi au sein de l'Assemblée. Il y a eu quelques débordements, particulièrement de l'extrême droite, mais également de son exécutif. Mais globalement, on voit la différence et on va pouvoir avancer beaucoup plus sur le fond. Et je crois que nous en avons tous et toutes besoin. Les citoyens aussi attendent que nous puissions être dans des échanges d'une autre nature que les invectives. Par contre, sur les politiques régionales en tant que telles, moi, je n'attends pas beaucoup de changements parce que, et il l'a rappelé, ce sont les mêmes valeurs. Ce sont les mêmes politiques de fond que Laurent Wauquiez. Donc non, il n'y aura pas beaucoup de changements. Et je crois que les rapports qui ont été présentés la semaine dernière, notamment en matière de droits et de devoirs, en termes de sécurité, de remise de médailles aux mérites, nous illustrent bien que nous sommes encore sur des grands rapports qui ne sont pas l'essentiel des politiques régionales et encore des sujets de communication pour montrer un petit peu les grandes tendances des politiques droitières de la région.