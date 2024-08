Jonathan Bocquet, adjoint au maire de Villeurbanne en charge des finances, s'oppose, dans un communiqué, à Bruno Le Maire, qui souhaiterait défiscaliser les primes des médaillés olympiques.

Le torchon brûle entre le gouvernement en place et la mairie de Villeurbanne. Dans un communiqué de presse partagé ce dimanche matin, Jonathan Bocquet, adjoint au maire de Villeurbanne en charge des finances, juge "aberrante" une proposition de Bruno Le Maire, Ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, qui aimerait défiscaliser les primes obtenues par les médaillés olympiques aux Jeux de Paris.

«Il ne faut pas que les primes des médailles soient fiscalisées et je proposerai qu'elles soient défiscalisées dans le prochain budget 2025», annonce Bruno Le Maire dans «Bienvenue aux Jeux».

Suivez notre direct ↓https://t.co/yxtdqra6aF pic.twitter.com/8VmN2urmF5 — Le Figaro (@Le_Figaro) August 8, 2024

"D'après le ministre – démissionnaire – du Budget, Bruno Le Maire, il ne faudrait pas que les primes des médaillés olympiques soient fiscalisées", écrit Jonathan Bocquet dans ce communiqué. "En ce sens, il proposera que ces primes soient défiscalisées dans le budget pour 2025. Cette annonce, alors que ce même ministre se disait le mois dernier en recherche de recettes complémentaires est aberrante. Le sport de haut niveau est une vitrine formidable pour le sport amateur et nos champions sont notre fierté. Mais au-delà du talent personnel, des efforts et des sacrifices, les résultats des bleus aux JO sont le fruit d'investissements collectifs portés par l'État et plus encore par les collectivités", assure l'adjoint de Cédric Van Styvendael.

Lire aussi : Cédric Van Styvendael : "Le Président de la République reconnaît son échec"

"Pour Bruno Le Maire, nos médaillés ne doivent apparemment rien aux installations sportives dont ils ont bénéficié"

"Pour Bruno Le Maire, nos médaillés ne doivent apparemment rien aux installations sportives dont ils ont bénéficié, ni aux arbitres, éducateurs, entraîneurs et bénévoles des clubs et associations locales. Cette proposition démagogique sape les fondements de la réussite sportive française. À Villeurbanne, nous investissons chaque année dans des équipements qui profitent à tous, y compris aux champions de demain. Ces investissements publics s'élèvent à 35 millions d’euros pour le mandat 2020-2026, uniquement pour la ville de Villeurbanne, sans compter le soutien au fonctionnement des associations locales. Il est donc logique que les primes des médaillés soient imposables et qu’ils contribuent ainsi à cet effort : c’est un juste retour des choses", conclut-il.

Jonathan Bocquet dans 6 minutes chrono en janvier