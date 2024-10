Le traditionnel 10 km de Caluire se tiendra ce dimanche dans les rues de Caluire-et-Cuire, entraînant quelques perturbations pour la circulation automobile.

La 26e édition des 10 km de Caluire, l’une des courses les plus attendues dans la région lyonnaise, se déroulera ce dimanche avec un plateau complet. Qualificative pour les championnats de France, cette course a attiré 1150 coureurs pour les 10 km et 450 participants pour le 5 km. Avant les adultes, 500 enfants ont pris part à des épreuves de 1 (9h) et 2 (9h10) km. Le parcours, une boucle de 5 km qui traverse le centre-ville et emprunte la voie verte, promet un beau spectacle. L’AS Caluire Athlétisme, organisatrice, a prévu des meneurs d’allure pour aider les coureurs à atteindre leurs objectifs chronométriques.

En plus de la voie verte, la course affectera la rue François Peissel, l'avenue P. Terrasse, le chemin de Crépieux, la rue Claude Baudrand et la rue Coste, ainsi que toutes les rues situées entre celles-ci et la voie verte.