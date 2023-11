Les transports lyonnais lancent une grande campagne de recrutement

Le secteur des transports fait face à une pénurie de personnel. À Lyon, les TCL recrutent dans la conduite et la maintenance.

Keolis Lyon, exploitant des Transports en commun lyonnais (TCL), et Berthelet, exploitant des lignes de l'est lyonnais, lancent une grande campagne de recrutement, rapportent nos confrères du site Actu Lyon. Au total, 500 postes sont à pourvoir dans les métiers de la conduite et de la maintenance.

Après une formation rémunérée de plusieurs semaines, les futures recrues pourront prétendre à des CDI. Des postes en CDD sont aussi proposés.

Cette campagne s'inscrit dans un contexte de pénurie de personnel constatée dans la région et partout en France. En 2022, une quarantaine de lignes de bus avaient dû être réduites en raison d'un manque de conducteurs, toujours selon Actu Lyon.