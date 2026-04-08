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Lyon : le Parti communiste appelle au rassemblement en soutien à Cuba ce samedi

  • par Clémence Margall
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    • La fédération locale du Parti communiste se réunira samedi 11 avril, place de la République, dans le 2e arrondissement de Lyon pour dénoncer "la mise en place du blocus pétrolier par Donald Trump" à Cuba.

    Un blocus "illégal et criminel". Dans un communiqué diffusé ce mercredi, la fédération locale du Parti communiste appelle à un rassemblement ce samedi 11 avril place de la République, dans le 2e arrondissement de Lyon, pour dénoncer la situation à Cuba.

    Lire aussi : Lyon : un rassemblement contre la loi Yadan organisé ce mercredi

    "Cessons d’être le paillasson des USA !"

    "Depuis le 30 janvier et la mise en place du blocus pétrolier par Donald Trump, Cuba est asphyxiée : les pays voulant envoyer de l’aide sont menacés et les bateaux pétroliers voulant accoster à Cuba sont détournés et arraisonnés par l’armée étasunienne, en violation flagrante de toutes les règles internationales", s'indigne le PCF. Il s’agirait ainsi pour le président américain, Donald Trump, et son Secrétaire d’Etat, Marco Rubio, "de faire sombrer la population cubaine dans la misère elle désespoir", tandis que les hôpitaux, les écoles et les transports "ne fonctionnent plus".

    Et de demander : "Si nous laissons faire, qui sera la prochaine victime de l’impérialisme étasunien ? Le Brésil, le Canada, l’Espagne, la France ? Il faut dire stop ! Cessons d’être le paillasson des USA !"

    Aux États-Unis, deux élus démocrates, Pramila Jayapal et Jonathan Jackson, se sont récemment rendus à Cuba et ont qualifié le blocus imposé par Washington de "bombardement économique de l’infrastructure du pays". Le président cubain Miguel Díaz-Canel a quant à lui dénoncé lundi les "dommages criminels" causés par le blocus américain.

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