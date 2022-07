Covid-19 : le nombre de nouveaux cas continue d’augmenter à Lyon 

En hausse depuis le début du mois de juin, le nombre de nouveaux cas de Covid-19 poursuit sa progression à Lyon et dans le Rhône où les contaminations ont doublé en 15 jours.

La reprise de l’épidémie de Covid-19 à Lyon et dans le Rhône, comme dans le reste de la France, se confirme depuis quelques jours alors que la hausse du nombre de cas est en nette augmentation. En quinze jours le taux d’incidence a plus que doublé dans le département, passant de 302 cas le 12 juin à 862 cas positifs pour 100 000 habitants, sur une semaine, le 27 juin. Cet indicateur permet de mesurer la circulation du virus à l'instant t sur un territoire.

En moyenne, en France, le taux d'incidence est de 824 selon les dernières données dévoilées par Santé publique France, soit pratiquement le même niveau que celui enregistré dans le Rhône.

Comment s'explique cette reprise épidémique ?

De là à parler de 7e vague il n’y a qu’un pas, même si pour le docteur Durand, directeur de la santé publique à l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes, c’est encore un peu tôt, car "nous sommes seulement au début des augmentations". Interrogée par Lyon Capitale en début de semaine, elle expliquait que cette augmentation des cas est d’abord liée "à la circulation de nouveaux sous-variants que nous attendions puisqu’ils progressent un peu partout en Europe". Pour elle, "la progression de l’incidence est aussi liée au relâchement des gestes barrière dans les lieux fermés et lors de rassemblements de personnes en grand nombre. Le masque est très peu porté, le lavage des mains est également réduit et d’autre part les chiffres de la vaccination n’augmentent pas autant qu’on le souhaiterait, notamment chez les personnes les plus fragiles".

À noter que pour essayer d’enrayer la propagation du virus, le gouvernement recommande depuis le début de la semaine de porter de nouveau le masque dans les transports en commun.

