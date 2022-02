Image d’illustration école (Photo by MARTIN BUREAU / AFP)

Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a annoncé vendredi 11 février les nouveaux changements du protocole sanitaire dans les écoles, à partir du 28 février, une fois les vacances terminées.

Le protocole sanitaire pour lutter contre le Covid-19 dans les écoles va subir un allégement au retour des vacances scolaires d'hiver, a annoncé Jean-Michel Blanquer vendredi 11 février. Le protocole repassera ainsi au niveau 2 dans les établissements de la Métropole de Lyon.

Plus de masques pendant les recréations

Parmi les principales mesures détaillées par le ministre : la suppression du port du masque en cour de récréation pour les élèves et les personnels des écoles élémentaires dès la rentrée (soit le 28 février à Lyon). Le masque ne sera plus obligatoire lorsqu'il s'agira de pratiquer un sport en intérieur, excepté pour les sports nécessitant des contacts. Pas de changement au niveau des collèges et des lycées, où le protocole de niveau 2 est maintenu.

Moins d'autotests

Concernant les autotests : à partir du 28 février, un seul autotest sera demandé. Avant ces annonces, le protocole exigeait trois autotests lorsqu'un élève était déclaré cas contact. "Les élèves, comme les personnels n'auront plus à réaliser qu'un seul test à J+2, au lieu de trois", a précisé le ministre, affirmant se positionner en fonction de l'avis du Haut conseil de la santé publique. Enfin, à partir du 21 février, l'attestation sur l'honneur assurant avoir réalisé les dépistages "ne sera plus exigée". "Nous serons dans un système de confiance conformément à l'avis du Haut conseil", a soulevé Jean-Michel Blanquer.

