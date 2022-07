Les Hospices civils de Lyon (HCL) recherchent des volontaires pour étudier la réponse immunitaire aux vaccins anti-Covid.

Les Hospices civils de Lyon (HCL) participent à l'étude Covimmunage, qui vise à mieux comprendre les effets des vaccins anti-Covid. L'objectif est d'étudier les facteurs influençant la réponse immunitaire. L'étude s'intéresse notamment aux potentiels effets de l'âge et de la présence ou non d'un antécédent de Covid. Cette étude a été lancée par le CHU de Saint-Etienne, en collaboration avec l'Institut de recherche technologique Bioaster, spécialisé en microbiologie et en infectiologie.

Les HCL veulent recruter des volontaires souhaitant participer à cette étude. Deux types de profils sont recherchés : des personnes n'ayant jamais reçu une dose de vaccin contre le Covid (qu'elles aient ou non été contaminées par le virus) et des personnes attendant de recevoir leur 3ème dose de rappel.

Les deux groupes de volontaires seront vaccinés selon les recommandations de la Haute autorité de santé. Soit avec l'un des deux vaccins à ARN messager utilisés en France (Pfizer ou Moderna). Les chercheurs examineront la réponse des individus au vaccin pendant un an. Les volontaires ayant participé à cette étude seront indemnisés.