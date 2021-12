Escapade en Savoie : Porte des 3 Vallées, la montagne à perte de vue

Le domaine skiable des 3 Vallées est tout simplement le plus vaste du monde. Mais loger à Courchevel, Méribel ou Val Thorens est onéreux. Pour ceux qui veulent poser leurs spatules sur les pistes des 3 Vallées à moindre prix, la solution est de dormir dans les charmants villages situés en bordure de l’immense domaine, à Brides-les-Bains et à Orelle. De là, des télécabines vous mèneront, en quelques minutes, skis aux pieds, vers les 3 Vallées.

Brides-les-Bains

À 20 minutes des pistes grâce à la télécabine de l’Olympe

Passer la semaine à Brides-les-Bains, à 600 mètres d’altitude dans la vallée de la Tarentaise, est un très bon plan pour le porte-monnaie.

Les logements y sont de 30 à 50 % moins chers que dans les stations d’altitude de la Tarentaise et le ski est tout proche. La télécabine de l’Olympe, dont les cabines ont été refaites à neuf au cours de l’été, relie le village de Brides-les-Bains aux domaines de Méribel et des 3 Vallées en 20 minutes.

Le transport par câble vous emmène du cœur du village à la station de Méribel (qui forme le domaine des 3 Vallées avec ses voisines de Courchevel et Val Thorens) avec un accès direct aux pistes de ski alpin et nordique ainsi qu’aux sentiers de raquettes. De façon à encore améliorer le confort des skieurs, l’arrivée sur les pistes côté Méribel se fait maintenant de plain-pied et permet de partir à la découverte du domaine des 3 Vallées sans même plus avoir à pousser sur les bâtons…

La télécabine de l’Olympe est ouverte 7 jours sur 7 de 8 h 30 à 17 h jusqu’au 5 février 2022 puis de 8 h 30 à 17 h 30 du 6 février au 16 avril. Il est facile de se garer en voiture à proximité de la gare de départ de la télécabine, puisque 550 places de stationnement sont disponibles dont 150 en parking couvert.

Des bornes de chargement pour véhicule électrique sont également à disposition. Il est possible d’acheter son forfait 3 Vallées directement au départ de la télécabine avec des guichets ouverts le samedi soir.

Une randonnée dans la forêt enneigée

C’est une activité idéale pour se reconnecter avec la nature : un bain de forêt. Cette sortie pédestre se déroule dans le bois de Cythère, classé au patrimoine naturel de la Savoie depuis 1906. Constituée de feuillus (bouleau, peuplier, tremble), cette forêt se prête à un bain relaxant. On apprend à choisir un arbre, le saluer, accoler son buste et ses jambes à son tronc, l’explorer et le caresser, le regarder au plus près, écouter le bruit de l’écorce au passage de sa main, sentir ses vibrations... La séance s’achève avec une marche pieds nus pour ressentir les différents éléments qui tapissent le sol : pommes de pin, sciure de bois, feuilles d’automne séchées et même neige en plein hiver.

Renseignements à l’office de tourisme de Brides-les-Bains.

Des bains d’exception au Grand Spa Thermal

Cet hiver, Brides-les-Bains devient une bulle de bien-être avec le Grand Spa Thermal ouvert tous les jours, une première ! Récemment rénové, il est un refuge alpin réputé pour son eau thermale aux vertus détoxifiantes, ses massages du monde, son parcours ludique avec sauna aux herbes, fontaine glacée, jacuzzi extérieur, immense piscine multijets et couloir de nage de 25 mètres.

Dans un bel espace lumineux de 2 100 m², des équipes formées accueillent les vacanciers et proposent une large gamme de soins après-ski. Confiez votre corps aux mains expertes des professionnels du spa et profitez de tout le savoir-faire d’une station thermale réputée. Ce lieu de ressourcement, unique dans les 3 Vallées, invite à se poser et à prendre soin de soi.

Ouvert du lundi au samedi de 15 h à 20 h avec une nocturne le jeudi jusqu’à 22 h et en matinée le dimanche de 10 h à 13 h.

Le Grand spa thermal, 2, Rue des Thermes, 73570 Brides-les-Bains. Tél. 04 79 55 26 70

Orelle

Depuis la Maurienne,une nouvelle télécabine pour les 3 Vallées

Pour ceux qui préfèrent la vallée de la Maurienne à celle de la Tarentaise, il existe une autre option pour loger en dehors du domaine skiable tout en bénéficiant d’un transport par câble afin de se rendre dans les 3 Vallées skis aux pieds tous les matins. Depuis le village d’Orelle, ce sont désormais deux télécabines qui grimperont sur le domaine de Val Thorens.

Depuis 1996, cette commune nichée à 800 mètres d’altitude est directement reliée par une télécabine au domaine de Val Thorens. Et cet hiver verra l’ouverture d’une nouvelle télécabine dès le 4 décembre. Celle-ci permettra de doubler la capacité de transport et de réduire la file d’attente qui traînait en longueur à Orelle, avec jusqu’à une heure de queue en pleine saison. Elle déposera surtout en 20 minutes les skieurs directement en haut de la cime de Caron, d’où une piste rouge descend ensuite à la station de Val Thorens.

La gare de départ de la télécabine d’Orelle sera équipée de distributeurs de forfaits, de vestiaires pour les groupes et de consignes à ski : 150 casiers au tarif de 6 € par nuit pour les casiers pour deux personnes / 12 € par nuit pour les casiers pour quatre personnes. Enfin, détail non négligeable, le parking de 450 places de la télécabine sera gratuit.

73140 Orelle - Tél. 04 79 56 88 01

Essayez la tyrolienne la plus haute du monde

En plus d’envoyer des télécabines à toute vitesse vers les sommets, Orelle dispose aussi de la plus haute tyrolienne au monde ! La commune s’est dotée, en février 2014, d’une attraction de haut vol. Entre Orelle – qui offre son point culminant aux 3 Vallées, à 3 230 mètres – et Val Thorens, elle promet 1 minute 45 secondes de plaisir unique en survolant le glacier, avec une pointe à 100 km/h. Sensations fortes garanties ! La tyrolienne a d’ailleurs été élue meilleure innovation transport 2014 aux World Snow Awards. Sa longueur est de 1 300 mètres et son dénivelé de 120 mètres.

Ouverte à tous dès l’âge de 8 ans. Tarif : 55 €. Arrivée du télésiège du Bouchet 73140 Orelle

Courchevel & Méribel

Skiez sur les pistes des championnats du monde

Les stations de Courchevel et Méribel accueilleront les championnats du monde de ski alpin en février 2023. Un événement de portée internationale puisqu’il s’agit de la deuxième compétition la plus prestigieuse dans la discipline après les JO. Dès cet hiver, les skieurs pourront dévaler sur la nouvelle piste noire l’Éclipse, dessinée spécialement sur le domaine de Courchevel en vue des championnats du monde masculins de ski.

D’un dénivelé de 970 mètres, cette piste offre une déclivité moyenne de 30 %. Il faut donc avoir le pied sûr pour s’y élancer. “Plus tu descends, plus c’est difficile. Plus tu descends, plus c’est sombre. Plus tu descends, plus c’est raide. Ces trois éléments font que la piste va être extrême”, annonce Yannick Bertrand, entraîneur du groupe vitesse de l’équipe de France. De son côté, la station de Méribel accueillera les épreuves féminines des championnats du monde sur la piste du Roc de Fer. Pour les mordus de ski alpin, les finales de la coupe du monde de ski (une épreuve qui se déroule sur l’ensemble de l’hiver) se tiendront dans les deux stations voisines du 14 au 20 mars : une sorte de répétition générale avant les championnats du monde 2023.

Val Thorens

Un week-end en hors-piste sur le domaine des 3 Vallées

Facilement accessible depuis Orelle, le domaine de Val Thorens est un territoire pour aventuriers. Cela tombe bien, le bureau des guides des Belleville (la commune de la station de Val Thorens) propose cet hiver des week-ends “évasion blanche” pour une immersion au cœur des plus beaux itinéraires des 3 Vallées.

En deux jours, les skieurs cherchant le petit plus peuvent découvrir d’incroyables hors-pistes dans les vallons les plus sauvages. Une fois le soleil couché, les chanceux passeront la nuit dans le chaleureux refuge du Lac du Lou et y savoureront un plat local. Pas de week-end sans plat savoyard bien sûr !

Le lendemain, il sera temps de découvrir les itinéraires majeurs des 3 Vallées. Des parcours variés, allant des belles pentes douces et larges, aux passages plus techniques, en passant par du ski sur glacier, mais aussi de la montée douce avec les peaux de phoque.

Niveau requis : bon skieur toute neige. Tarifs : prestation guide : 180 € le week-end par personne pour un groupe de 6 personnes pour l’encadrement (prêt du matériel de sécurité inclus DVA-pelle-sonde). La demi-pension au refuge du Lac du Lou : 80 €/personne (incluant repas du soir, petit-déjeuner et nuitée). Contact : contact@guides-belleville.com ou 06 35 76 81 45

Infos pratiques

Comment s’y rendre ?

• Brides-les-Bains. La ville de Brides-les-Bains propose cet hiver une offre du vendredi au dimanche qui cumule billets de train depuis la gare Part-Dieu et forfaits de ski pour les 3 Vallées, avec une réduction globale de 40 % sur les tarifs (offre à partir du 20 décembre). Compter environ 3 heures de train entre Lyon et la gare de Moutiers, d’où des navettes rejoignent Brides-les-Bains à six kilomètres de là. En voiture, 2 heures de trajet par l’autoroute, le parking est gratuit.

• Orelle. En train depuis Lyon, il faut s’arrêter à Modane à 10 kilomètres, d’où des navettes vous emmènent au parking de la télécabine. En voiture, il faut 2 heures depuis Lyon. Le parking est gratuit.

Où loger ?

• À Brides-les-Bains : le Chalet Carline pour 6 personnes. À partir de 230 € la nuit. Tél. : 07 62 45 65 11

• À Orelle : offre week-end deux nuits en roulotte et un forfait ski deux jours. À partir de 137 €/personne. Orelle Résa : 04 79 56 87 22 contact@orelletourisme.net

• À Saint-Michel-de-Maurienne (à quelques minutes de voiture d’Orelle) : Hôtel Le Marintan, 1, rue de la Provalière, 73140, Saint-Michel-de-Maurienne. Tél. : 04 79 59 16 91

Où manger ?

À Orelle

• Le Chalet Chinal Donat, spécialités savoyardes sur le domaine skiable d’Orelle, accès avec le télésiège du Bouchet. Tél. : 04 79 56 53 01 https://www.facebook.com/chaletchinaldonat

• Restaurant Le Hameau des Eaux d’Orelle, cuisine traditionnelle savoyarde, Hameau des Eaux d’Orelle, 73140 Orelle. Tél. : 06 46 54 63 57

À Brides-les-Bains

• Le Val Vert, gastronomie du terroir, 30, rue Émile-Machet, 73570 Brides-les-Bains. Tél. : 04 79 55 22 62

• La Fabrik, bistronomie, 18, rue Émile-Machet, 73570 Brides-les-Bains. Tél. : 06 50 83 66 04

Événements

• Premières traces sur le domaine d’Orelle, les pisteurs de la station d’Orelle partagent des descentes à l’aube avec les lève-tôt ayant un forfait de ski valide.

Inscription à l’office de tourisme. Du 23 décembre 2021 au 5 mai 2022, tous les jeudis de 8 h 15 à 9 h 30. Niveau minimum requis : piste bleue. Inscriptions la veille à 17 h 30 au plus tard à l’office de tourisme.