La décrue se poursuit à Lyon. Le nombre de cas est toujours en baisse et les contaminations sont en chute dans le Rhône. Toutefois, certaines catégories d'âge enregistrent des incidences élevées. Le point ce mardi 26 avril.

Depuis un mois, la situation sanitaire dans le Rhône est encourageante et se stabilise. À Lyon, le nombre de cas reste encore très élevé mais est largement inférieur à ceux enregistrés quelques semaines plus tôt. Plus encore, les hôpitaux ne sont pas sous tensions, comme lors des précédentes vagues, et les contaminations sont contenues.

La circulation du virus à l'instant t sur un territoire se mesure grâce au taux d'incidence. C'est un indicateur clé. Le taux d'incidence détermine le nombre de cas positifs sur les 7 derniers jours pour 100 000 habitants. Sur une semaine glissante. C'est un très bon moyen de mesurer le degré de circulation du virus, à un instant t, sur un territoire.

Dans le département du Rhône, d'après les derniers chiffres stabilisés au vendredi 22 avril, le taux d'incidence est de 799,6 (les données prennent donc en compte la période entre le samedi 16 et le vendredi 22 avril). Ce taux était de 4 655 au pic le vendredi 21 janvier mais de 355 le 6 mars, au creux de la vague.

En moyenne, en France, le taux d'incidence est de 824,4 soit légèrement au-dessus que celui enregistré dans le Rhône.

Le virus circule davantage chez les plus âgés

Dans le Rhône, c'est chez les 70-79 ans que le virus circule le plus selon les chiffres arrêtés au 22 avril. Les plus de 90 ans suivant de près avec une incidence qui s'élève à un taux de 1031 et les 60-69 ans à 1015.

