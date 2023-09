Coupe du monde de rugby : deux Lyonnais retenus pour le 2e match des Bleus

Les joueurs du Lou Rugby, Romain Taofifenua et Baptiste Couilloud, figurent sur la liste des finisseurs du XV de France pour le 3e match des Bleus, jeudi 21 septembre face à la Namibie.

Déjà retenus pour le deuxième match de Coupe du monde du XV de France, face à l’Uruguay, les joueurs du Lou Rugby Romain Taofifenua et Baptiste Couilloud vont avoir une nouvelle opportunité de s’illustrer sur le terrain. Face à la modeste équipe de Namibie, le XV de France ressemblera sensiblement à celui qui a battu les All Blacks en ouverture de la compétition, avec le retour des cadres des Bleus.

Sur le banc des finisseurs

Des titulaires du match face à l’Uruguay, ne restent qu’Anthony Jelonch, Louis Bielle-Biarrey et Cameron Woki. Sur le banc des finisseurs, comme aime à les présenter l’entraîneur Fabien Galthié, on retrouve toutefois nos deux Lyonnais. Le deuxième ligne, titulaire lors du dernier match, et le demi de mêlée devraient donc rentrer en jeu en cours de rencontre.

Les Namibiens, seulement 21e nation mondiale, n'ont pas gagné un seul match lors de leurs six précédentes participations à la Coupe du monde. Ils ont commencé l'édition 2023 par deux corrections, contre l'Italie (52-8) puis la Nouvelle-Zélande (71-3). Le coup d’envoi de France-Namibie sera donné jeudi 21 septembre à 21 heures au stade Vélodrome de Marseille.

Composition

Titulaires : Ramos - Penaud, Fickou, Danty, Bielle-Biarrey - (o) Jalibert, (m) Dupont (cap.) - Ollivon, Jelonch, Cros - Flament, Woki - Atonio, Mauvaka, Baille.

Finisseurs : Bourgari, Wardi, Aldegheri, R. Taofifenua, Boudehent, Couilloud, Moefana, Jaminet.