Le festival Montagne en scène de retour à Lyon en novembre 

Le festival Montagne en scène revient à Lyon du 21 au 23 novembre pour présenter les quatre films retenus pour son édition hivernale. Un concentré de sensations fortes à voir sur grand écran.

Dix ans déjà que Montagne en scène nous plonge deux fois par an dans les aventures exceptionnelles et parfois effrayantes de skieurs, d’alpinistes ou encore de grimpeurs engagés sur les plus hauts sommets du monde. Au travers d’images sublimes, à couper le souffle, le festival fait voyager le temps d’une soirée ses spectateurs aux côtés de sportifs et aventuriers de l’extrême passionnés par leur discipline et la nature qui les entoure.

Escalade, alpinisme et ski au programme

Pour cette édition hivernale, trois soirées sont prévues les 21, 22 et 23 novembre à l’Amphithéâtre de la salle 3 000. Du long travail de quatre alpinistes Hélias Millerioux, Benjamin Guigonnet, Frédéric Degoulet et Robin Revest pour ouvrir une voie dans la face sud du Nuptse, un géant himalayen de 7861m, au périple de huit femmes sur la mer agitée de l’Arctique pour rejoindre le Groenland et ouvrir une voie dans une face de plus de 1000 mètres, cette édition s’annonce palpitante.

En deuxième partie du festival, les organisateurs feront prendre un peu, voire beaucoup, de vitesse aux spectateurs, avec la projection de "The Silent Escape" et "Rise", deux documentaires consacrés à la glisse en très haute altitude. D’abord avec le skieur de l’extrême Bartek Ziemski qui s’est fixé pour objectif de skier l’Annapurna et le Dhaulagiri. Deux sommets mythiques de plus de 8000 m, rien que ça, plus habitués à voir défiler les alpinistes que les skieurs. Attention aux yeux. Ensuite, retour en France où la skieuse Juliette Wilmann transportera les spectateurs sur la face nord des Miages ou encore le couloir Couturier à la Verte, pour de sublimes descentes.

La billetterie est ouverte pour ces trois soirées, au tarif de 17 euros, sur le site de Montagne en scène.